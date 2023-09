Quartararo "pas vraiment" rassuré par la Yamaha malgré son podium

Fabio Quartararo a égalé son meilleur résultat de la saison à Buddh, en s'offrant son deuxième podium de l'année en course principale. Le Français a été dans le coup tout au long du week-end et a profité de circonstances de course favorables, notamment avec la chute de Pecco Bagnaia, mais il espère que sa troisième place ne restera pas un résultat isolé.

"C'était un bon week-end dans l'ensemble, surtout notre rythme en qualifications", a souligné Quartararo sur le site officiel du MotoGP. "Je suis assez content de ce week-end. J'espère qu'on pourra en refaire beaucoup [comme ça] cette année. On doit être intelligents et dès qu'on a une petite opportunité de faire ce genre de résultats, on doit la saisir."

Au micro de Canal+, Quartararo a décrit un week-end qui a "fait du bien" malgré une Yamaha affichant toujours les mêmes limites : "J'ai eu du mal pendant les premiers tours, mais le résultat final est là. Malheureusement, je n'ai pas pu me battre pour la deuxième place. Clairement, le grip qu'on a est très inférieur, mais je me suis battu jusqu'à la fin, c'est très positif et je suis vraiment satisfait de ce podium final."

"On a fait quelques petits changements ce matin, et c'était un tout petit peu mieux", a-t-il souligné. "Le rythme en course était un peu plus lent qu'hier, bien sûr, mais j'ai réussi à maintenir les 1'45 le plus longtemps possible, pratiquement jusqu'à la fin."

Ce dimanche, Quartararo s'est prouvé qu'il était toujours capable de se battre pour les premières places mais comme samedi, il a constaté les faiblesses de la Yamaha face à la Ducati : "Ça me rassure personnellement, en tant que pilote. Ensuite, en tant qu'équipe et moto, ça ne me rassure pas vraiment, parce que je vois clairement où on perd et où sont nos points faibles. Mais en tout cas, aujourd'hui je peux dire que je n'ai rien à me reprocher, j'ai donné mon maximum. C'était le meilleur résultat possible aujourd'hui."

"C'était vraiment difficile, surtout le dernier tour", a précisé Quartararo en conférence de presse. "En course, j'étais toujours à 1"0, 1'5 ou 2"0 des leaders, Pecco et Jorge [Martín], parce que Marc [Márquez] était loin devant. Dans le dernier tour, j'ai vraiment eu notre point faible, de plus en plus. On doit travailler sur ça et j'espère qu'on pourra progresser l'an prochain parce qu'on ne peut pas vraiment se battre avec eux. On peut tenir le rythme mais on ne peut pas vraiment se battre."

Ce podium a été permis par la chute de Pecco Bagnaia, qui venait de prendre la deuxième place à Jorge Martín : "Il était devant moi et il a perdu l'avant. Ce n'était pas vraiment mon problème, je devais juste rester concentré. J'avais beaucoup de mal à ralentir la moto, surtout dans les virages sur la gauche, mais on doit s'estimer satisfaits de ce podium."

Un manque de grip pénalisant en fin d'épreuve

En fin d'épreuve, Quartararo a pourtant entrevu la troisième place puisque Martín a perdu du temps, d'abord en devant remonter la fermeture éclair de sa combinaison, puis avec une erreur dans le dernier tour, quand il a commencé à vraiment souffrir physiquement. Quartararo l'a brièvement doublé mais n'a finalement pas pu lui résister.

"Je ne savais pas si [le temps perdu par Martín] était dû à de l'arm-pump ou à la combinaison, mais j'ai vu qu'il faisait quelque chose de bizarre au virage 11, donc j'ai essayé d'attaquer jusqu'à la fin, mais je me sentais vraiment à la limite sur le pneu. C'était le meilleur résultat possible ce week-end."

"Jorge était pas très bien physiquement, il était un petit peu touché mais au final il a réussi à faire les deux derniers secteurs vraiment bien", a estimé le pilote Yamaha. "Le grip qu'il avait, c'était énorme, je n'ai rien pu faire. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir accepter la moto qu'on a et travailler le plus dur possible."

Quartararo n'a pas pu résister à la dernière attaque de Martín en raison de son manque de grip : "Quand il m'a doublé entre le virage 5 et le virage 6, le niveau d'adhérence que j'avais sur le côté gauche était très mauvais et je ne pouvais rien faire. En arrivant au virage 10, j'étais là mais mon adhérence à l'entrée, sur les freins, était vraiment, vraiment faible. Je n'ai pas vraiment pu m'arrêter donc on a fini troisièmes."

Quartararo n'a rien eu à dire sur la manœuvre agressive de Martín puisqu'il se sentait surtout incapable de répliquer : "Ça allait. C'était juste frustrant parce que j'ai essayé de faire la meilleure sortie possible, de relever la moto, mais ce sont des fusées avec l'adhérence donc j'espère qu'on pourra trouver une solution le plus vite possible."

Avec Basile Davoine