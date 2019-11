Quartararo : pas de Yamaha 2020 au test, mais des essais de réglages

À peine 43 heures auront passé depuis le moment où le drapeau à damier a signalé la fin de la dernière course de la campagne 2019, et déjà la saison 2020 va débuter ce matin. Le circuit est le même et, dans la grande majorité, les associations de pilotes et de machines aussi, pour ce qui est le premier test de l'intersaison, programmé sur deux jours.

Cette séance, marquée d'une croix au calendrier depuis des mois par les concurrents les plus impatients de basculer sur 2020, n'offrira toutefois pas à tout le monde l'opportunité de travailler sur le matériel de la saison prochaine. Ainsi, Fabio Quartararo a fait savoir qu'il ne disposerait probablement pas cette semaine de la nouvelle version de la YZR-M1, lui qui a gagné le privilège de bénéficier en 2020 d'une machine factory identique aux trois autres Yamaha du plateau.

"Malheureusement, je pense que je vais juste faire des petits essais sur deux réglages. Je ne pense pas que j’essaierai la moto 2020. J’aurais voulu, mais bon, ce n’est pas grave", assurait le Rookie de l'année au micro de Canal+ dimanche. "Le plus important c’est qu’on va essayer plein de petites choses qui vont nous guider pour ne pas faire d’erreurs l’année prochaine."

"On peut toujours essayer quelque chose que l'on n'a pas eu le temps de tester pendant un Grand Prix", ajoutait-il auprès du site officiel du MotoGP. "Même si on n'a pas la nouvelle moto pour le test, je pense qu'on va essayer beaucoup de choses très intéressantes pour l'année prochaine."

Un manque côté moteur

Il a beau ne pas faire partie des privilégiés pouvant évaluer dès à présent la version 2020 de la M1, Fabio Quartararo sait toutefois avec précision ce qu'il en attend. À l'instar des pilotes officiels de la marque, il veut pouvoir disposer de plus d'accélération afin de mieux rivaliser avec les autres machines du plateau et de ne plus perdre en ligne droite le bénéfice acquis dans les portions sinueuses.

"Je pense que c'est clair", confirme-t-il. "Pour moi, la moto est presque parfaite au niveau du châssis, mais c'est vrai que sur le moteur il manque énormément. L'année dernière, j'avais dit qu'il y avait beaucoup trop de puissance et que c'était dur à contrôler, mais maintenant j'en demande toujours plus ! Là, c'est vrai qu'on en a vraiment besoin, surtout en 4, 5, 6."

La nouvelle M1, dont un premier prototype a déjà été évalué dès le mois d'août, sera à disposition de Maverick Viñales et Valentino Rossi mardi et mercredi, alors que les deux jours d'essais se dérouleront de 10h à 17h.

Avec Basile Davoine