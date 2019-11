Le palmarès complet de la saison 2019

Le rideau est tombé sur la saison 2019 avec un dernier Grand Prix à Valence, suivi de la traditionnelle soirée de gala, organisée dimanche au Palais des Congrès de la ville espagnole. Quelques heures après avoir franchir la ligne d'arrivée de la 19e course du championnat, les pilotes ont troqué leurs cuirs pour des tenues de fête et les lauréats de la saison ont été distingués par les instances. Étaient représentées les trois catégories des Grands Prix mondiaux, mais aussi la nouvelle Coupe du monde MotoE, l'eSport et les différentes séries réservées aux jeunes pilotes : le Championnat du monde FIM Moto3 Junior, la Red Bull MotoGP Rookies Cup, l'Idemitsu Asian Talent Cup et la British Talent Cup.

Rookie de l'année en MotoGP, mais aussi meilleur pilote indépendant, Fabio Quartararo a reçu ses prix avant l'apparition sur scène des trois hommes de tête de la catégorie reine. "Je pense que personne ne s'attendait à ce que l'on a fait cette année", a-t-il déclaré. "L'objectif était d'être rookie, et il était déjà élevé. J'ai obtenu sept pole positions, six podiums et j'ai très bien terminé la saison. Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi pour cette saison 2019 et on va travailler dur pour que la saison prochaine soit encore meilleure."

Après les médailles remises à Andrea Dovizioso, vice-Champion du monde, et Maverick Viñales, troisième, pour la sixième fois de sa carrière Marc Márquez a été invité par Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, à ajouter sa plaque de Champion du monde au trophée MotoGP.

"Le team Repsol Honda et Honda ont travaillé à la perfection cette saison et on a réussi quelque chose d'incroyable, qui est de terminer toutes les courses à la première ou à la deuxième place. Il ne manque qu'Austin, la course qui était le plus sous contrôle, mais mis à part ça je suis content. Ça a été une très bonne saison", s'est félicité le #93. "Il sera difficile de répéter ces statistiques, car ça a été une saison parfaite. Mais nos adversaires vont progresser [en 2020]. Dovizioso sera là, ainsi que Viñales et un jeune pilote français qui monte ! Mais on va continuer à pousser et je vais surtout prendre du plaisir sur la moto, car c'est le plus important."

Outre les récompenses habituelles remises aux vainqueurs de chaque championnat ainsi qu'à ceux qui se sont illustrés aux classements des indépendants ou des débutants, ou encore en qualifications, Hervé Poncharal a également été distingué pour sa carrière et s'est vu remettre un prix des mains de Jorge Viegas, président de la FIM. Enfin, l'assistance a rendu hommage à Jorge Lorenzo, qui a pris sa retraite de la compétition en cette fin de saison et sera intronisé au rang de Légende lors du prochain Grand Prix d'Espagne.

Le palmarès complet de la saison :

MotoGP :

- Champion du monde : Marc Márquez

- 2e du championnat : Andrea Dovizioso

- 3e du championnat : Maverick Viñales

- Champion du monde constructeurs : Honda

- Champion du monde teams : Repsol Honda Team

- Meilleur pilote indépendant : Fabio Quartararo

- Meilleure équipe indépendante : Petronas Yamaha SRT

- BMW M Award : Marc Márquez

- Prix Nicky Hayden du plus grand nombre de pole positions : Marc Márquez (10)

- Prix Marco Simoncelli du Rookie de l'année : Fabio Quartararo (5e du championnat)

Moto2 :

- Champion du monde : Álex Márquez

- 2e du championnat : Brad Binder

- 3e du championnat : Tom Lüthi

- Champion du monde Constructeurs : Kalex

- Champion du monde Équipes : Flexbox HP40

- Plus grand nombre de pole positions : Álex Márquez (6)

- Prix Michel Métraux du Rookie de l'année : Fabio Di Giannantonio

Moto3 :

- Champion du monde : Lorenzo Dalla Porta

- 2e du championnat : Arón Canet

- 3e du championnat : Marcos Ramírez

- Champion du monde Constructeurs : Honda

- Champion du monde Équipes : Leopard Racing

- Plus grand nombre de pole positions : Tony Arbolino (3)

- Prix Michel Métraux du Rookie de l'année : Celestino Vietti

Coupe du monde MotoE :

- Vainqueur : Matteo Ferrari

- 2e : Bradley Smith

- 3e : Eric Granado

Championnat du monde FIM Moto3 Junior :

- Champion : Jeremy Alcoba

- 2e du championnat : Carlos Tatay

- 3e du championnat : Xavier Artigas

Red Bull MotoGP Rookies Cup :

- Champion : Carlos Tatay

- 2e du championnat : Pedro Acosta

- 3e du championnat : Haruki Noguchi

Idemitsu Asian Talent Cup :

- Champion : Sho Nishimura

British Talent Cup :

- Champion : Scott Ogden

MotoGP eSport :

- Champion : AndrewZh

Prix spécial de la FIM : Hervé Poncharal, président de l'IRTA