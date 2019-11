Officiel : Álex Márquez rejoint Repsol Honda en 2020

C'est l'épilogue d'une affaire qui a été au cœur des discussions en coulisses lors du Grand Prix de Valence. Après l'annonce choc de la retraite de Jorge Lorenzo, faite jeudi, un raz-de-marée de tractations et spéculations diverses s'est abattu sur le circuit Ricardo Tormo, au point de presque faire passer le dernier week-end de compétition de la saison au second plan. Les scénarios se sont multipliés au fil des heures, jusqu'au moment où l'un d'eux a fini par émerger.

Les pièces du puzzle se sont mises en place et c'est donc bien Álex Márquez qui décroche le guidon tant convoité libéré par Lorenzo chez Repsol Honda. Le Champion du monde en titre du Moto2, qui avait initialement renoncé à un transfert en catégorie reine faute de bonnes places et ainsi prolongé son engagement chez Marc VDS dans la catégorie intermédiaire, obtient finalement son ticket pour l'élite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aurait difficilement pu rêver meilleures conditions pour faire ses débuts en MotoGP, car il intégrera la structure Championne du monde et fera équipe avec un acolyte assurément bienveillant et excellent exemple à suivre, son frère.

Álex Márquez est officialisé par le HRC pour un an de contrat avec le team Repsol Honda. Devenu favori pour ce poste depuis samedi, il s'approprie un guidon pour lequel les noms de Cal Crutchlow et de Johann Zarco ont été cités. Si l'Anglais est destiné à conserver, comme prévu, sa place chez LCR, le Français reste quant à lui sur le marché. Face à l'éventualité d'un repli chez Avintia, il a fait savoir samedi qu'il préférerait retourner en Moto2 s'il ne pouvait pas intégrer une très bonne équipe dans la catégorie reine. Cependant, une rencontre avec les responsables Ducati a eu lieu ce lundi et Avintia assuré dans la foulée d'un soutien accru de la marque.

Bien qu'il ait assuré que l'identité de son coéquipier lui importait peu, l'attention minutieuse avec laquelle Marc Márquez suit l'évolution de son frère ne peut que laisser penser que ce choix est une victoire personnelle pour l'aîné de la fratrie. Lui qui ne cache pas avoir ouvert depuis plusieurs mois les négociations avec Honda pour la prolongation de son contrat au-delà de 2020, tient inlassablement le même discours en évoquant la "famille" qu'est pour lui son équipe. Un terme qui n'aura donc jamais été aussi approprié !

"Ce n'est pas nouveau si je vous dis qu'ils auront la priorité et qu'ils seront ma première option, car je suis comme ça. Ils m'ont donné l'opportunité d'être un pilote MotoGP, et ils auront la priorité", rappelait-il encore en début de week-end, bien qu'il ne ferme pas la porte aux autres constructeurs lui témoignant de leur intérêt. Le #93 assure vouloir faire peser l'aspect sportif dans ses tractations : "Bien sûr, je vais demander certains aspects, eux aussi, et nous allons essayer de trouver le meilleur compromis. Mais nous avons du temps, pour le moment nous en parlons, bien sûr, mais d'abord je veux me concentrer sur l'aspect technique, le style de pilotage, le projet, et ensuite essayer de travailler sur les autres aspects qui sont importants aussi."

Si aucune information n'a été fournie en ce sens, il est désormais probable qu'Álex Márquez prendra le guidon de sa nouvelle moto pour la première fois lors du test de cette semaine, à Valence. Il faut rappeler qu'il a déjà eu l'opportunité de réaliser deux roulages au guidon d'une Honda de MotoGP, à Valence en 2014, après avoir été titré en Moto3, et sous les couleurs de Repsol Honda à l'époque, puis à Jerez en 2017, cette fois avec Marc VDS.

Avec Michaël Duforest