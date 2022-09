Quartararo "plutôt content" du nouveau moteur Yamaha

Charger le lecteur audio

Il y a un an, Fabio Quartararo avait conclu le test de Misano désabusé. Cette première occasion de découvrir le moteur 2022 de la Yamaha n'avait pas montré les progrès escomptés, et les évolutions apportées avant le lancement de la saison étaient restées modestes.

Après douze mois de critiques quant à la puissance de sa moto mais aussi d'assurances de la part du constructeur, qui a renforcé son département moteur et recruté en externe, Quartararo a pu découvrir une première itération de la version 2023 du quatre cylindres en ligne ce mardi, et les premiers signaux sont positifs.

"Cet après-midi, on a testé le premier moteur 2023, qui marque un bon pas en avant", a souligné le Champion du monde. "Je suis plutôt content, en considérant qu'il y a encore beaucoup de temps avant la première course à Portimão [qui ouvrira la saison 2023]. Je suis plutôt satisfait."

"Pour une première version, je suis satisfait parce que pour la première fois, j'ai pu regarder en haut du classement des vitesses de pointe, pas en bas !" s'est amusé Quartararo. "Je suis plutôt content. Quand ils font un bon travail, il faut le dire et pas seulement quand les choses sont mauvaises."

"J'ai encore beaucoup de demandes mais au moins, je sais que la première étape est très bonne. On doit continuer à progresser. Je sais que les autres vont aussi progresser mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour l'avenir."

Un châssis qui pourrait servir en Aragón

Yamaha ne s'est pas contenté d'apporter un nouveau moteur puisque Quartararo avait également un châssis à passer en revue ainsi qu'un pneu avant expérimental proposé par Michelin pour ce test, offrant les sensations d'un medium mais la rigidité d'un dur.

"Ce matin on a testé un nouveau châssis avec deux trains de pneus", a précisé le Niçois. "On a fait des comparaisons avec différents pneus pour être sûrs à 100%. Le nouveau châssis fonctionne très bien, je n'ai pas pu voir lequel était meilleur. [Après avoir testé le moteur], on a fait un test du pneu avant pour Michelin. On a fait pas mal de tours [au total], entre 70 et 80."

Les deux versions du châssis ont produit des performances similaires mais Fabio Quartararo est encouragé par la nouvelle version, qui pourrait être utilisée lors de la prochaine manche du calendrier, un Grand Prix d'Aragón souvent difficile pour lui.

"Il faudra voir parce que j'étais plus rapide avec l'ancien châssis, mais j'apprécie le nouveau. Il faudra prendre une décision à ce sujet. C'est sûr qu'on l'apportera en Aragón mais je ne sais pas si on l'utilisera. C'est une interrogation, on a trois jours pour nous décider mais je pense que ça sera bien de l'apporter."

"Je ne sais pas si j'ai le droit de dire [quelles sont les différences entre les deux châssis] donc je préfère ne rien dire", ajoute Quartararo. "En tout cas, c'est un châssis qui ne m'a pas demandé un long temps d'adaptation, donc c'est un châssis similaire, mais on a été un peu plus lents. Franchement, c'était quelques centièmes mais on a vu qu'on avait le potentiel pour l'utiliser."

Avant de penser à utiliser ce châssis en course, Fabio Quartararo a encore une journée de test à Misano, qui va cette fois lui permettre de tester un carénage expérimental, uniquement en vue de la saison 2023 puisque Yamaha n'a plus le droit d'en introduire de nouveau cette année.

"Je pense que l'équipe analyse tout pour voir ce que l'on évaluera demain. C'est sûr que l'on aura des nouveautés aérodynamiques parce que Franco [Morbidelli] a testé un nouveau carénage, avec de nouvelles ailettes. On va essayer de tester ça, c'est sûr à 100%."