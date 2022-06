Yamaha n'avait pas évalué le carénage qui a déplu à Quartararo

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo disputera le reste de la saison avec une seule version du carénage. Le règlement autorise les équipes à en utiliser deux par an et le Français comptait beaucoup sur une nouvelle version destinée à améliorer la vitesse de pointe et naturellement lancée au Mugello, piste avec une très longue ligne droite. Gain en vitesse de pointe il y a eu, mais au détriment des sensations en courbe.

Quartararo a donc décidé de repasser sur l'ancienne version pour la course en Italie, avec succès puisqu'il a pris une deuxième place presque inespérée après les essais. "On a été malins avec l'équipe de se dire 'OK, c'est bien parce qu'on est 1 km/h plus rapides mais on doit revenir à l'ancien parce qu'on perd beaucoup trop dans les autres domaines'", analysait El Diablo après l'arrivée. "Je pense que c'était une bonne décision de revenir à quelque chose de sûr."

Dès son arrivée à Barcelone, Quartararo a précisé qu'il disputerait l'intégralité du week-end avec l'ancienne version du carénage et il a annoncé à l'issue du test que la nouvelle version était totalement écartée, en tout cas le concernant puisque Franco Morbidelli est prêt à l'utiliser sur certaines pistes.

Un carénage lancé sans test au préalable

Yamaha a reconnu que la nouvelle version n'avait pas été testée en piste avant son introduction en course et que les gains attendus n'avaient donc pas été validées. "Le problème a été que nous avons reçu ce nouveau carénage au Mugello, mais compte tenu du mauvais temps, au Japon, ils n'ont pas pu l'évaluer", a expliqué Maio Meregalli, le team manager de l'équipe officielle, site le site officiel du championnat. "Nous avons donc décidé de l'homologuer et nous avons en gros passé quatre séances à l'utiliser."

Fabio Quartararo s'est imposé avec l'ancien carénage à Barcelone

"Cependant, les sensations qu'a eues Fabio étaient un peu différentes. Il ne se sentait pas très bien avec l'avant, ce que vous pouvez imaginer [puisqu'il avait] moins d'appui, ou peut-être était-ce parce qu'il était habitué à en avoir plus, et nous avons donc décidé de revenir en arrière. Ici, à Barcelone, c'était le deuxième endroit où nous voulions utiliser ce carénage, mais de son côté du stand ils ont décidé de ne pas l'utiliser et de continuer à travailler avec la version standard, voilà tout."

Meregalli a confirmé que le gain en vitesse de pointe était trop faible pour compenser le déficit en courbe : "Nous avons vu aussi que la différence était d'environ 3 km/h, mais nous étions tous d'accord sur le fait qu'il valait peut-être mieux avoir 3 km/h de moins en ligne droite, mais se sentir beaucoup plus à l'aise et plus en confiance dans les virages."

"Pas un problème" pour Quartararo

Même si Yamaha semble avoir "gâché" une opportunité en homologuant une pièce que Quartararo n'utilisera plus, le pilote n'est pas mécontent de la situation et se réjouit même de voir Yamaha tenter des choses après plusieurs saisons de stabilité. Les évolutions apportées à son carénage l'an passé, pour mieux plaquer la moto au sol, restent à ses yeux satisfaisantes.

"En 2019, en 2020 et en 2021 on a utilisé le même pendant trois ans et ils auraient pu faire trois évolutions donc on avait besoin d'essayer quelque chose", a déclaré le Champion du monde en concluant le test de lundi. "Même si ça ne marchait pas, ce n'était pas un problème."

Fabio Quartararo n'a pas voulu du nouveau carénage dans le test

"Ils ont fait deux carénages en un an parce que l'an dernier, j'ai demandé à en avoir un avec quatre ailerons parce qu'on avait beaucoup plus de wheelie que les autres et c'est ce qui a fait la différence, pour moi c'était une grosse amélioration d'avoir quatre ailerons."

Fabio Quartararo a décroché de très bons résultats au Mugello et à Barcelone avec ce carénage, s'offrant un deuxième place et une victoire sur des circuits où la Yamaha aurait pu être désavantagée par de longues lignes droites. "Que ce soit là-bas ou ici, je pense qu'il a fait une très bonne course", a souligné Mergalli. "Ce qui est curieux, c'est que nous avons toujours pensé qu'au Mugello et ici, à Barcelone, nous allions devoir essayer de limiter la perte, et nous avons au contraire obtenu de très bons résultats sur les deux circuits."

Avec Léna Buffa et Charlotte Guerdoux