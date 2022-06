Pas de nouvelles pièces pour Yamaha, mais un travail jugé positif

Charger le lecteur audio

Des six constructeurs engagés en MotoGP, Yamaha est celui qui proposait le moins d'éléments nouveaux à tester à ses pilotes lundi lors de la journée d'essais post-course de Barcelone. Les nouvelles pièces produites depuis le début du championnat, qu'il s'agisse d'un carénage ou d'un bras oscillant en aluminium, avaient déjà été étrennées et cette journée s'est donc limitée à un travail de comparaisons et de réglages.

"Nous n'avions pas de nouvelles pièces à tester, mais nous essayons toujours d'exploiter au maximum ce que nous avons", rappelle Massimo Meregalli, directeur de l'équipe Yamaha officielle. En l'occurrence, c'est en travaillant sur la cartographie moteur que les techniciens ont tenté d'extraire un peu plus de puissance de la M1, dans une quête inlassable vers laquelle les pousse en particulier Fabio Quartararo.

Pour le Français, le bilan de cette journée est qu'il n'y a eu "rien de spectaculaire, mais rien de négatif non plus" au cours des 67 tours qu'il a bouclés. Auteur du meilleur temps, qu'il a posté dans la matinée, Quartararo s'est positionné à une demi-seconde de son temps de qualifications du week-end, avec une vitesse de pointe à 3,3 km/h de celle de samedi.

"On n'avait rien de très clair à tester. On voulait essayer différents réglages pour le Sachsenring, des points sur lesquels on a eu des difficultés l'année dernière. On a comparé l'ancien bras oscillant et le nouveau qu'on avait testé à Jerez, des cartographies et des réglages électroniques. On a aussi testé des pneus pour Michelin. Donc rien de très important, mais une bonne journée", a résumé le leader du championnat auprès du site officiel du MotoGP.

Ce nouveau bras oscillant en aluminium proposé par Iwata, le Français le connaissait déjà, et c'est d'ailleurs avec lui qu'il a remporté dimanche le Grand Prix de Catalogne. Celui-ci semble l'avoir définitivement convaincu : "On l'a comparé avec l'ancien et c'était très bien. Je pense qu'il représente un petit avantage, pas une grande différence mais je me sens un peu mieux."

En revanche, les réglages expérimentés en vue du Grand Prix d'Allemagne de la semaine prochaine n'ont pas livré les retours espérés. "Au final, ils ne nous ont pas tellement satisfaits. Au moins, nous le savons en avance", retient Massimo Meregalli.

Quartararo ne reprendra pas le nouveau carénage

Si Fabio Quartararo est convaincu par le nouveau bras oscillant au point de l'avoir déjà adopté en course, il a en revanche un avis tranché sur le carénage proposé par Yamaha, qu'il a écarté depuis le warm-up du Grand Prix d'Italie. Il l'assure, il n'y reviendra pas, le gain en vitesse de pointe étant trop minime par rapport aux désavantages qui l'accompagnent.

"De notre côté du box, on n'utilisera plus jamais le package aéro qu'on avait au Mugello, je roulerai toujours avec le standard, avec quatre ailerons", assure le Français. "Parce que le feeling change. Même si, vu de l'extérieur, c'est un petit changement, quand on est sur la moto il est assez important. Je me sentais bizarre sur la moto, et le dimanche au Mugello on a dit qu'on remettait la base standard, qui était bien meilleure. L'objectif de ce carénage était d'être plus rapide en ligne droite mais on a gagné 1 km/h et beaucoup perdu dans les virages, donc on a décidé de revenir [à l'ancien]."

Franco Morbidelli

À l'inverse, son coéquipier, Franco Morbidelli, qui a travaillé sur ce nouveau carénage lundi, est prêt à passer d'un package à l'autre dans les prochaines courses. "On va utiliser celui qui apporte de l'appui pour le Sachsenring, c'est certain. C'est une piste où l'on a besoin de plus d'appui pour éviter les wheelies, donc on va utiliser celui-là, mais pour d'autres pistes on va utiliser l'autre", explique l'Italien.

S'il s'en est tenu au bras oscillant en carbone pour ce test, Morbidelli a néanmoins connu une journée très productive, avec 78 tours et à la clé le huitième temps, à 0"348 de son coéquipier. "Une journée chargée", résume-t-il. "On a fait beaucoup de tours et essayé beaucoup de choses pour améliorer mes sensations, et je dirais qu'on a progressé, pas seulement en pneus neufs, mais le rythme aussi était meilleur. Je suis donc plutôt content du travail qu'on a fait. Il reste de la marge de progression, il faut encore qu'on s'améliore dans certains domaines, mais je pense qu'on a bien progressé."

Dans le stand RNF, Andrea Dovizioso et Darryn Binder ont dû se contenter de positions en bas de classement. Le pilote italien a néanmoins trouvé des éléments positifs en expérimentant les nouveautés jusqu'ici réservées à l'équipe officielle, et particulièrement le bras oscillant en aluminium dont il espère désormais bénéficier dès le Grand Prix d'Allemagne. Une position de pilotage différente lui a aussi permis de se montrer plus performant dans les freinages, point central de ses difficultés avec la Yamaha.

