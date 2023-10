Quartararo toujours très prudent après son podium en Indonésie

Le Grand Prix d'Indonésie a livré le podium le plus resserré de la saison et c'est à Fabio Quartararo qu'est revenue la troisième place, à seulement quatre dixièmes du vainqueur. S'il s'agit de son troisième podium de la saison, celui-ci n'a rien de comparable aux deux précédents, où son retard sous le drapeau à damier avait été de près de neuf secondes, en Inde, et cinq secondes au GP des Amériques.

Remonté progressivement au fil des tours à Mandalika, le Français s'est rapproché de la tête de la course et a finalement bouclé les derniers kilomètres au contact, mais sans réussir à trouver l'ouverture pour dépasser Maverick Viñales devant lui. Qu'à cela ne tienne, ces 16 points ont de quoi rebooster les troupes de Yamaha, d'autant que ce trophée s'accompagne de résultats très convaincants sur l'ensemble du week-end avec sa qualification à la quatrième place et sa cinquième position au sprint, sans compter le fait qu'il a réalisé le troisième meilleur chrono dimanche.

Pour autant, c'est un Fabio Quartararo très mesuré qui a passé l'arrivée, ne laissant pas de place à l'emballement lorsqu'est venue l'heure de débriefer l'épreuve. Insistant sur le besoin de saisir les opportunités comme celle qui s'est présentée à lui dimanche, le Français est resté très prudent lorsqu'il a été interrogé sur sa capacité à enchaîner avec un GP d'Australie du même acabit, dès le week-end prochain.

"Pour l'Australie, c'est différent", a-t-il prévenu. "L'année dernière, on a beaucoup souffert parce que c'est une piste sur laquelle il faut faire attention aux pneus et avec le manque d'accélération et de puissance qu'on a, ça va être compliqué. Mais mon principal objectif pour l'Australie sera d'être en Q2 dès les essais."

"Toute la saison, le gros truc ça a vraiment été les qualifications parce que je pense que j'ai été beaucoup plus hors de la Q2 que dans la Q2 et, à chaque fois que je me suis placé en deuxième ligne − je n'ai fait aucune première ligne cette année − je suis monté sur le podium : à Austin, en Inde et ici, ainsi qu'à Assen à la course sprint. Il faut qu'on améliore notre moto pour être constamment sur les deux premières lignes. Notre rythme seul est très bon, on a pu voir que quand j'ai roulé seul, j'ai vraiment pu faire de très bons chronos."

S'il apprécie le rendez-vous australien, Quartararo n'y a jamais gagné et ce Grand Prix lui a même coûté la tête du championnat il y a un an, alors lancé dans la fin de son duel contre Bagnaia pour le titre. Aujourd'hui, plus que jamais, il apparaît décidément indispensable à Yamaha et, alors qu'il attend toujours d'être convaincu par la marque qu'il aurait raison de prolonger son engagement au-delà de 2024, il ne voit rien se profiler à l'horizon qui pourrait lui faire penser que la donne aurait changé.

"Ça a été une course positive. J'ai montré ma vitesse mais quand on sait qu'on peut se battre pour le podium, on en veut toujours plus. On connait nos points faibles. Chaque fois qu'on peut faire un podium, c'est super d'y arriver", expliquait-il dimanche au micro du site officiel du MotoGP. "Ça fait de nombreuses années qu'on a le même problème, on doit progresser, mais au moins je me suis montré à moi-même ma vitesse, je sais que je peux faire beaucoup mieux que troisième. Il faut qu'on continue."

"Je pense que c'est super important d'aborder les courses les unes après les autres. Sur les trois dernières courses, on a fait deux podiums, alors je pense qu'on peut être très heureux de ce qu'on a et j'espère que ça peut apporter un regain de motivation à Yamaha pour préparer quelque chose de plus grand."