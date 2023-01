Quartararo veut "ramener le titre à Yamaha" en 2023

Charger le lecteur audio

Star de la présentation de l'équipe Yamaha officielle, qui s'est tenue à Jakarta ce mardi, Fabio Quartararo a ainsi dévoilé aux côtés des responsables du constructeur et de son coéquipier Franco Morbidelli la livrée de sa M1 pour 2023. Une saison qui s'annonce plus intense que jamais avec l'instauration du format sprint qui fera monter à 42 le nombre total de courses disputées et pèsera dans la lutte pour le titre mondial, mais qui doit surtout être celle du retour au premier plan d'un groupe Yamaha qui ne pouvait que dresser un bilan contrasté la saison passée.

Après avoir remporté le championnat en 2021 et en être passé tout près en 2022, le Français n'a donc pas caché son objectif. "Je serai court. Je veux me battre à nouveau pour le championnat donc ce sont les seuls mots que je souhaite dire. Je crois en mon équipe, en Yamaha et je veux ramener le titre à l'usine", a-t-il déclaré, affichant d'emblée ses ambitions.

Quartararo le sait néanmoins, beaucoup d'interrogations persistent encore à quelques semaines de retrouver le circuit de Sepang pour le premier test de la saison, alors qu'il a demandé à Yamaha de parvenir à rendre la M1 plus puissante afin de pouvoir jouer à armes égales avec les Ducati. Repartir sur le même terrain que l'an dernier n'est pas envisageable aux yeux du #20, qui a toutefois tiré les enseignements de la saison passée et veut croire en de réels changements pour 2023, en dépit des doutes qu'il a exprimés lors du test effectué à Valence en novembre dernier.

"2022 n'a bien sûr pas été une saison facile. On a particulièrement eu du mal avec la performance de la moto dès le début, mais j'ai en réalité été plutôt content de l'expérience que j'ai gagnée. Je veux réellement améliorer la place de vice-Champion à laquelle j'ai terminé l'an passé. Je veux me battre à nouveau pour le titre en 2023 et je ne viserai pas moins. J'espère que nous aurons bien travaillé sur la moto durant l'hiver afin de pouvoir nous battre à nouveau pour le titre."

"Ce dont on a besoin, de mon côté, c'est que je sois à un haut niveau aussi bien physiquement que mentalement, que je le sois sur la moto et que je ne commette aucune erreur", a-t-il poursuivi. "Du côté de l'équipe, je dois dire que la [saison] 2022 a été assez bonne. Bien sûr, j'ai commis des erreurs, l'équipe a commis des erreurs et Yamaha en a commis également mais nous en avons tiré des leçons. Ce sera ma troisième année avec l'équipe Yamaha officielle et je souhaite me battre à nouveau pour le titre avec eux."

Les ambitions du Français sont pleinement partagées par Yamaha qui assure avoir "travaillé très dur" tout au long de l'hiver pour mettre au point une M1 compétitive et "ravoir le championnat entre [les] mains", comme l'a expliqué Takahiro Sumi, le chef de projet de la marque japonaise.

"Nous avons changé presque tous les domaines sur la moto, surtout pour augmenter la performance en vitesse de pointe, qui était notre priorité première. Néanmoins, le plus important est de voir l'harmonie entre les pilotes et Massimo Meregalli [le team manager, ndlr] pour arriver au plus haut niveau. Nous nous préparons désormais pour le premier test en février, nous préparons toutes les pièces de développement dans la bonne direction afin de construire le meilleur package avec les pilotes par une intense communication."

