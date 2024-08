Quartararo ne peut pas attaquer sur une Yamaha "incompréhensible"

Fabio Quartararo a vécu un vendredi très difficile au GP d'Aragón. Devancé par Álex Rins dans les deux séances, même si l'écart n'était que de 0"001 dans la deuxième, le Français a surtout dû composer avec une Yamaha en grande difficulté. Le manque d'adhérence chronique dont il se plaint régulièrement était si prononcé qu'il ne pouvait pas incliner sa moto correctement dans les virages. Des faiblesses difficiles à appréhender et qui ont mené à une chute dans l'après-midi.

"La première journée a été ennuyeuse", a déclaré Quartararo. "Ce matin, c'était assez mauvais pour nous, dans l'après-midi aussi. Pour nous, le nouvel asphalte a été assez critique dans la matinée, [et] dans l'après-midi, les sensations n'étaient pas bonnes. On n'arrive vraiment pas à prendre de l'angle, on ne comprend pas pourquoi."

"Je suis tombé dans l'après-midi donc on a dû repartir avec une autre moto, que l'on n'était pas vraiment censés utiliser, parce que c'est une spécification différente. J'ai dû m'adapter assez vite mais les sensations n'étaient pas bonnes."

Ce qui surprend le plus Fabio Quartararo est que la Yamaha, déjà en difficulté sur ce tracé ces dernières années, est encore moins maniable que lors de la dernière apparition de la course au calendrier : "Il nous manque entre trois et cinq degrés [d'angle] par rapport à 2022. L'angle que l'on prend est totalement différent et les sensations sur la moto sont assez incompréhensibles."

"Je ne sais pas quoi attendre de la moto. Un tour c'est bien, le tour suivant c'est totalement différent. Quand je dis que c'est bien, c'est que ce n'est pas si mauvais pendant un tour, mais je ne comprends pas du tout comment on a pu régresser depuis deux ans."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sincèrement, je n'ai jamais eu aussi peu d'adhérence sur la moto", a ajouté Quartararo. "Je comprends que tout le monde veut plus de grip, c'est ce que tout le monde aime et dont tout le monde a besoin pour être plus rapide mais maintenant, ce n'est pas qu'on en a besoin, c'est qu'on n'en a pas du tout. On n'a pas de grip sur l'angle. La motricité, ce n'est pas le pire mais dans les performances au freinage et pour faire incliner la moto rapidement, on a beaucoup de mal."

Le test effectué à Misano la semaine dernière a été peu convaincant et n'a pas permis de corriger les faiblesses de la moto. Le châssis et le moteur évalués n'ont pas été retenus mais Quartararo a bien roulé avec le nouvel ensemble aérodynamique... même s'il était difficile de percevoir le changement, tant visuellement que dans le comportement de la moto selon l'intéressé.

"Il n'y a pas de grosse différence. Vous pouvez voir que c'est un peu plus étroit et un peu plus vers l'avant. Ce sont de petites, petites différences mais sincèrement, c'était un peu mieux à Misano, donc on a décidé de l'utiliser."

"Je n'ai pas roulé avec l'ancien [carénage] ici donc je n'ai pas vraiment senti [s'il y avait un progrès] mais ce que je sais, c'est qu'il n'en reste qu'un. On verra. Au final, c'était vraiment difficile de sentir [une différence]."