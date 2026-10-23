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MotoGP GP d'Australie

Quartararo n'a "pas de feeling avec l'avant" de sa Yamaha en Australie

Après un week-end prometteur en Indonésie, Fabio Quartararo a retrouvé les difficultés habituelles de Yamaha à Phillip Island.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publié: 23 oct. 2026, 11:24

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo a déploré un manque de "feeling avec l'avant" de sa Yamaha M1 après une journée d'essais qu'il a qualifiée de "difficile" au Grand Prix d'Australie.

Le Français a terminé vendredi à une lointaine 15e place d'un plateau MotoGP réduit à Phillip Island, à plus d'une seconde du meilleur temps réalisé par Marco Bezzecchi (Aprilia). Il a également concédé deux dixièmes à Jack Miller, pilote Pramac et meilleur représentant de Yamaha de la journée, en 12e position.

Quartararo a expliqué que son manque de rythme était dû à une perte de sensations au niveau de l'avant de sa moto. Un problème particulièrement pénalisant à Phillip Island, où les pilotes doivent maintenir des angles d'inclinaison importants et une vitesse élevée dans les virages.

"Ça a été une journée difficile. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça", a-t-il résumé après la séance. "Le pire, c'est qu'on avait le sentiment de ne pas pouvoir suivre."

"Lors des dernières courses, les sensations avec l'avant n'étaient pas si mauvaises. Mais aujourd'hui, elles avaient complètement disparu. Et surtout à Phillip Island, si on n'a pas de feeling avec l'avant, on est hors jeu."

"C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain, s'il ne pleut pas, j'espère que nous pourrons trouver quelque chose de positif."

Yamaha s'était montrée relativement compétitive lors du dernier Grand Prix d'Indonésie, où Quartararo s'était qualifié en quatrième ligne avant de terminer les deux courses à la neuvième place.

Toutefois, la marque d'Iwata est de nouveau passée derrière Honda en Australie, alors que cette dernière ne disposait que de deux motos vendredi.

Une météo perturbée

Fabio Quartararo est dans le dur à Phillip Island.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De fortes pluies sont attendues à Phillip Island pour la suite du week-end, avec des conditions qui devraient encore se dégrader dimanche, jour prévu pour le Grand Prix.

Si la pluie tend généralement à resserrer les écarts et à donner davantage de chances aux différents constructeurs, Quartararo ne sait pas encore comment il se comportera dans ces conditions. Il a notamment souligné le manque de roulage sous la pluie avec la Yamaha M1 à moteur V4 dans sa version 2026.

"Nous n'avons aucune expérience sous la pluie avec cette moto. Nous n'avons disputé qu'une seule séance de qualifications à Jerez dans des conditions mixtes, mais nous n'avons jamais couru sous la pluie", a-t-il expliqué.

"Nous verrons ce que nous aurons, mais je pense qu'il sera difficile de faire plus compliqué qu'aujourd'hui."

"Je ne pense pas que ce sera un problème. C'est peut-être simplement une question de sécurité. Vu la quantité de pluie et le vent annoncés, les conditions étaient déjà à la limite aujourd'hui avec le vent..."

Si Miller et Yamaha ont tout de même réussi à se maintenir dans le top 15, Álex Rins a terminé à une lointaine 18e place sur l'autre Yamaha officielle. Augusto Fernández, qui remplace Toprak Razgatlioglu chez Pramac, a quant à lui fermé la marche en 20e position.

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