Le quota de moteurs augmenté pour la saison 2022

Ce moteur supplémentaire a pour unique but de permettre aux équipes de couvrir sans difficulté l'intégralité de la saison, et pas de leur offrir une plus grande latitude dans la gestion de leur parc de moteurs. Cet exemplaire de plus ne pourra donc être utilisé qu'à partir du 19e rendez-vous de l'année, soit le Grand Prix d'Australie si le calendrier actuel est maintenu, la crise sanitaire faisant toujours planer une certaine incertitude.