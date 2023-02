Revigoré, Raúl Fernández se sent enfin "aimé" chez RNF

Charger le lecteur audio

Très attendu après une année 2021 qui l'avait vu devenir vice-Champion du monde Moto2 pour sa seule saison dans la catégorie, Raúl Fernández a vécu une première saison difficile en MotoGP chez Tech3. KTM voyait le pilote espagnol comme l'un de ses atouts pour l'avenir et avait tout fait pour l'empêcher de rejoindre la catégorie reine avec RNF mais très vite, les relations entre Fernández et le constructeur se sont distendues. Dès le printemps, il a été libéré de ses engagements et a pu trouver une nouvelle destination.

C'est à nouveau du côté de RNF que Fernández s'est tourné et s'est engagé pour 2023, l'équipe étant entre-temps passée de Yamaha à Aprilia pour la fourniture de ses motos. Alors qu'il commençait à douter de ses capacités l'an passé, il se sent désormais dans l'environnement idéal pour exprimer son talent. "Je vais être rapide", a prévenu l'Espagnol à l'issue du test de Sepang, affichant une certaine sérénité bien qu'il lui faille encore affiner sa copie avec la RS-GP. "Honnêtement, je me suis rendu compte que je ne suis ni rapide ni lent."

"En général, quelqu'un qui a déjà gagné des courses en Championnat du monde détient un bon niveau. Je ne le dis pas que pour moi, je dis qu'au final il s'agit d'être heureux ou pas, et je crois que ça fera la différence. À présent, je peux dire que j'arrive dans le box et je me sens aimé, je me sens soutenu, je me sens respecté et estimé en tant que pilote, et je me sens heureux. Je ne regarde même pas les temps. Je descends de la moto et j'ai le sourire, et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le plus important."

Alors que KTM a parfois la réputation de traiter ses pilotes assez durement, comme son ancien coéquipier Remy Gardner l'a souligné l'an passé, Fernández se réjouit de l'environnement dans lequel il évolue désormais et fait pour le moment primer cet aspect sur sa découverte de l'Aprilia, machine utilisée par RNF en lieu et place de la Yamaha cette année.

"Pour la moto, je ne sais pas", a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé quelle était la plus grande qualité d'Aprilia. "Mais je sais que c'est une grande famille, c'est incroyable. Ce n'est pas juste avec Aprilia mais aussi avec mon équipe, avec Wilco [Zeelenberg, team manager] et Razlan [Razali, propriétaire de l'équipe]. Ils font un excellent travail avec nous, les pilotes, car ils nous soutiennent comme des pilotes d'usine. Je n'ai jamais été pilote d'usine, mais je sens qu'ils me soutiennent comme si je l'étais parce que je vois toutes les réunions qu'ils font avec moi. Ils m'apportent la confiance [nécessaire] pour être rapide."

La bonne entente est manifeste entre Wilco Zeelenberg et Raúl Fernández

Wilco Zeelenberg a confirmé ce fort désir qu'a eu RNF (précédemment SRT) de recruter Raúl Fernández depuis l'été 2021, ce qui s'est accompagné d'efforts pour monter une équipe technique lui étant familière avec notamment le rôle de chef mécanicien attribué à Noè Herrera, qui avait déjà épaulé le pilote durant son impressionnante saison en Moto2.

"On voulait déjà Raúl dans notre équipe l'an dernier, et on voulait Miguel [Oliveira, également recruté cette année]", a rappelé Zeelenberg au site officiel du MotoGP. "Il [Raúl] était déçu [que ça ne se fasse pas tout de suite] et nous aussi, mais c'est arrivé. Il a retrouvé son ancien chef mécanicien et il a vu que la moto a l'air bonne. Tout est plus détendu et il a ce qu'il voulait avoir. Il n'a jamais perdu son talent. Il a clairement eu du mal l'an dernier mais c'est une question d'assemblage de choses."

"Nous avons connu la même chose avec Fabio", a souligné Wilco Zeelenberg en évoquant l'arrivée de Quartararo en MotoGP en 2019. "Nous savions que Fabio avait beaucoup de talent, mais il ne s'était pas encore exprimé. Lorsque nous l'avons mis sur une MotoGP, il s'est senti à l'aise avec son chef mécanicien et avec le team et il a pu se développer. Il a pris son temps et il a fini par remporter le championnat. C'est clairement l'objectif que nous avons avec nos pilotes."

Fernández est revenu avec un nouvel état d'esprit

Ce regain de confiance n'est pas que le fruit du travail de RNF mais aussi celui d'une remise en question de Raúl Fernández, regonflé à bloc après un hiver studieux. "J'ai beaucoup changé mon état d'esprit depuis Valence, et ça peut se voir", a-t-il souligné, se sentant désormais plus à même de profiter de sa vie de pilote en MotoGP : "Je suis revenu à mon entraînement normal mais j'y ai pris du plaisir. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que j'étais content de ma vie et que je serais tout aussi content sur une MotoGP."

"L'équipe m'aide beaucoup et m'apporte beaucoup de calme dans les moments difficiles. Ça semble toujours facile mais on est des pilotes et, parfois, notre état d'esprit est compliqué. J'ai une super équipe derrière moi et ils m'apportent le soutien nécessaire pour que je croie dans ma moto, que je croie en eux et surtout en moi, et c'est très important."

Raúl Fernández

Les signaux étant au vert concernant l'état d'esprit et l'environnement, Raúl Fernández va maintenant pouvoir entrer plus profondément dans la technique et parfaire sa découverte de l'Aprilia au test de Portimão, où il souhaite "essayer de poursuivre ce travail" sur un terrain de jeu d'une autre nature : "Le Portugal sera une piste différente et je pense que ça peut être intéressant de changer de piste parce qu'en passant trois jours à Sepang avec cette météo, c'est assez compliqué de prendre des références à 100%."

"Je pense que le Portugal est aussi une bonne piste pour moi mais le programme sera le même : essayer de comprendre la moto sur une piste différente, essayer de comprendre l'électronique, les pneus, et surtout continuer à travailler sur le fait de croire en moi. Je pense que c'est la priorité maintenant."

Avec Charlotte Guerdoux