Le forfait de Raul Fernández confirmé au GP d'Espagne

Charger le lecteur audio

Sans surprise, Raúl Fernández ne disputera pas le Grand Prix d'Espagne ce week-end. Tombé sur la main droite pendant les qualifications à Portimão, le vice-Champion du Moto2 souffre encore, près d'une semaine plus tard, même si aucune fracture n'a été détectée. Déjà forfait au Portugal, il savait jeudi que ses chances de rouler à Jerez étaient faibles et un dernier examen pratiqué avant les EL1 a confirmé ses craintes.

"Nous sommes très tristes d'annoncer que Raúl Fernández a été déclaré inapte pour le GP d'Espagne et le test prévu lundi à Jerez", a expliqué l'équipe Tech3, qui fait rouler le rookie espagnol. "La blessure à la main droite contractée à Portimão le fait encore souffrir, il va donc poursuivre sa convalescence."

Hier, Fernández confiait sa volonté de disputer sa course à domicile mais n'avait "pas la force" de faire les exercices prévus par l'équipe médicale pour contrôler sa condition physique. "Je n'ai rien de cassé mais ma main est très abimée au niveau des ligaments et des pertes de fluides, ce n'est pas aussi grave qu'un os cassé mais c'est très ennuyant et ça ralentit la convalescence", précisait le pilote.

Raul Fernández ne sera pas remplacé chez Tech3 ce week-end. Le règlement impose aux équipes de chercher un remplaçant dans les dix jours suivant le retrait d'un pilote et le premier forfait a été annoncé il y a seulement cinq jours.

Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, également victimes de grosses chutes pendant les qualifications de Portimão, sont bien présents ce week-end après avoir disputé le Grand Prix du Portugal, mais le premier a confié avoir encore une douleur très présente au niveau de l'épaule droite.