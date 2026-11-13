MotoGP

L'aérodynamique deviendra "encore plus importante" avec le règlement MotoGP 2027

La course au développement aérodynamique en MotoGP devrait se poursuivre l'an prochain, malgré l'entrée en vigueur du nouveau règlement technique.

Rachit Thukral

Publié: 13 nov. 2026, 15:12

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Romano Albesiano, directeur technique de Honda, estime que l'aérodynamique jouera un rôle "encore plus important" en MotoGP avec le règlement 2027, alors même que les instances dirigeantes entendent limiter son influence.

Dans le cadre de sa volonté de rendre les Grands Prix plus sûrs, plus durables et plus spectaculaires, le MotoGP va profondément remanier son règlement technique l'année prochaine. Les changements concerneront aussi bien le châssis et le moteur que l'aérodynamique et le manufacturier pneumatique.

L'un des principaux objectifs de cette nouvelle réglementation est de réduire la dépendance à l'aérodynamique grâce à une série de restrictions encadrant l'utilisation et les dimensions des ailerons. Il s'agit ainsi d'inverser une tendance initiée par Ducati au milieu des années 2010, et largement accusée de compliquer le suivi d'une moto par une autre en piste.

Si Albesiano s'attend à ce que le règlement 2027 permette de limiter efficacement l'utilisation des éléments aérodynamiques les plus imposants, comme les ailerons avant, il estime que les ingénieurs continueront à trouver des solutions ingénieuses pour générer davantage d'appui. Pratiquement tous les éléments extérieurs de la moto seront ainsi conçus en tenant compte des flux d'air.

"Le règlement a évolué dans le but de réduire l'aérodynamique, en particulier les ailerons. Il y aura probablement moins d'appui généré par ces derniers", a expliqué Albesiano à Motorsport.com. "Mais aujourd'hui, les ingénieurs travaillent sur les flux d'air autour de l'ensemble de la moto. Il n'y a pas que les ailerons."

"Ils attirent l'attention, mais les ingénieurs jouent avec la pression de l'air au niveau de chaque partie de la moto. Je pense donc que l'aérodynamique sera encore plus importante à l'avenir."

Le bras oscillant de la Honda.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Avec le règlement 2027, la largeur maximale du carénage avant passera de 600 à 550 mm, tandis que sa hauteur sera également réduite, de 1250 à 550 mm. Par ailleurs, le point le plus avancé du carénage avant sera reculé de 50 mm, tandis que sa partie arrière sera également plus étroite.

Ces changements devraient modifier considérablement l'apparence des MotoGP l'année prochaine, mais Albesiano ne s'attend pas à ce qu'ils bouleversent fondamentalement l'approche du développement aérodynamique.

"Les principaux domaines de travail seront notamment la carrosserie, en particulier sa partie inférieure, mais aussi l'arrière", a-t-il répondu lorsqu'il a été interrogé sur les zones qui concentreraient les efforts des aérodynamiciens. "Presque toutes les parties visibles de la moto doivent être conçues en tenant compte à la fois de leur fonction mécanique et de leur fonction aérodynamique. Chaque élément."

"Par exemple, le bras oscillant est désormais devenu un élément aérodynamique. Et pour l'échappement, on ne peut pas simplement concevoir le meilleur échappement possible : il faut en concevoir un qui offre les performances moteur attendues, mais qui s'intègre aussi au projet aérodynamique de la moto."

Le développement de l'aérodynamique est principalement accusé d'avoir dégradé le spectacle en piste en MotoGP, les pilotes ayant de plus en plus de difficultés à suivre une autre moto dans les virages. Mais Albesiano a souligné que l'aérodynamique n'était pas le seul facteur affectant la qualité des courses. Il a notamment évoqué la gestion de la pression du pneu avant, qui constitue une autre difficulté importante.

Alors que Pirelli remplacera Michelin comme manufacturier officiel du MotoGP en 2027, il reste à voir si les pilotes continueront à éprouver des difficultés à respecter les pressions minimales imposées pour le pneu avant en course.

"J'espère que la gestion de la pression du pneu avant sera moins problématique l'année prochaine. C'est mon souhait, mais je n'en sais rien", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, la pression du pneu avant a une grande influence sur les courses, mais pas sur les qualifications. C'est un autre sujet, mais ces deux facteurs ont un impact."

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