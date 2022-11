Un réservoir réduit pour les courses sprint du MotoGP

Charger le lecteur audio

La saison du MotoGP à peine terminée, la Commission Grand Prix a annoncé plusieurs ajustements du règlement en vue de la saison 2023. La principale évolution était connue avec l'arrivée de courses sprint rapportant des points les samedis de tous les Grands Prix, ce qui entraînera un changement de format des week-ends, avec les qualifications le samedi matin, et une entrée directe en Q2 déterminée par un classement combiné ne réunissant plus que les deux séances du vendredi. La FIM a validé d'autres changements mineurs, dont certains provoqués par l'arrivée des courses sprint.

Ces dernières ayant une distance équivalente à la moitié d'un Grand Prix, les pilotes auront droit à 12 litres de carburant pour la disputer, contre 22 litres pour une course classique. Les équipes auront la liberté de concevoir un réservoir spécifique à cette capacité, ou de trouver d'autres méthodes pour diminuer la capacité du réservoir classique.

Toujours dans le règlement technique du MotoGP, les bras oscillant devront être à au moins 35 mm du sol, contre 15 mm jusque-là. Cette mesure fait suite à un incident au GP de Saint-Marin, quand la "cuillère" du bras oscillant d'un pilote s'est cassé au passage sur un vibreur.

D'autres décisions ont été prises pour les trois catégories, avec notamment l'interdiction de matériaux composites pour les support de disques de freins. La fibre de carbone ou de verre renforcée est ainsi interdite, et les pièces ne pourront avoir que des alliages en magnésium ou en aluminium. De même, seuls l'acier et l'aluminium seront permis pour la structure principale du réservoir, mais les fibres de carbone, de verre et d'aramide resteront autorisées à des fins de renfort et de protection.

Des mesures ont également été prises sur l'équipement des pilotes. Plusieurs d'entre eux ont vu la fermeture éclair de leur cuir s'ouvrir alors qu'ils étaient en piste, l'incident le plus mémorable étant celui impliquant Fabio Quartararo au GP de Catalogne 2021, et un nouveau système de fermeture a été mis en place avec les fabricants, avec obligation de l'utiliser dès la saison 2023. De nouvelles règles d'homologation des casques ont également été actées.

Dans le règlement sportif, la formulation de l'article pour les points attribués après une course interrompue en raison d'un drapeau rouge a été revue, notamment pour éviter une course en trois segments. L'attribution des points reste inchangée : aucun point si moins de trois tours ont été bouclés, et seulement la moitié pour une course définitivement arrêtée avant d'avoir atteint 50% du total de tours initialement prévu.

Dans les trois catégories, la direction de course n'aura plus le droit de laisser un pilote n'ayant fait aucun tour dans la limite des 105% de chaque séance prendre le départ. Ils auront encore la liberté de le faire en MotoE, catégorie où les séances d'essais sont mois nombreuses.