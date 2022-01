Le retour de Marc Márquez confirmé pour le test de Sepang

Charger le lecteur audio

Cette fois, c'est décidé : Marc Márquez fera son retour au guidon de sa MotoGP le 5 février à l'occasion du test de Sepang, première séance collective d'essais de présaison. Le pilote espagnol n'a plus été vu sur la Honda RC213V depuis sa victoire au Grand Prix d'Émilie-Romagne, le 24 octobre dernier. Une chute quelques jours plus tard, lors d'un entraînement en enduro, lui avait valu une légère commotion cérébrale et surtout des troubles de la vision qui ont alors stoppé sa saison.

Absent des deux derniers Grands Prix du championnat 2021, Márquez n'avait pas non plus été en mesure de prendre part aux premiers essais de l'intersaison, en novembre. Il expliquait ces derniers jours à quel point ce nouvel hiver diminué, le quatrième de suite, avait été difficile à vivre, d'autant plus qu'il a un temps été dans le doute de pouvoir tout simplement poursuivre sa carrière.

Se sentant mieux depuis quelques semaines, le champion espagnol a été rassuré lors d'un contrôle médical qui a montré que le nerf touché près de son œil droit était en bonne voie de guérison. Il a alors reçu le feu vert pour remonter à moto, ce qu'il a fait d'abord avec une séance de motocross. Ses bonnes sensations ont été confirmées par de nouvelles journées de piste, cette fois sur des circuits de Grand Prix. On l'a ainsi vu à Portimão avec une Honda RC213V-S, puis au MotorLand Aragón avec une CBR600, des séances qui lui ont permis d'évaluer à la fois sa vue à vitesse élevée et sa fatigue oculaire à la fin de la journée, avec là encore des conclusions positives. Il a également récemment réalisé une journée de karting, afin de parfaire sa préparation.

Repsol Honda indique ce mercredi qu'un nouveau contrôle médical passé lundi a confirmé que son traitement "a été un succès total", sans nécessiter donc d'intervention chirurgicale, et que le pilote espagnol est à présent "dans une condition adéquate" pour piloter une MotoGP.

Marc Márquez retrouvera donc son équipe à l'heure où la version 2022 de la Honda RC213V sera proposée aux pilotes, son développement ayant été orienté par les commentaires issus du test de Jerez auquel le Catalan n'a pas pu prendre part. Il est attendu que la nouvelle moto cherche à éradiquer son problème d'adhérence à l'arrière tout en améliorant sa performance globale, et notamment en termes de puissance afin de rivaliser au mieux avec l'armada Ducati. Elle sera officiellement présentée le 8 février, entre les deux séances d'essais de présaison de Sepang et de Mandalika.

