Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue

Johann Zarco a sans doute quelque peu excédé les attentes en s'offrant le top 10 lors des Essais de ce vendredi au Grand Prix d'Aragon. Une position le propulsant directement en Q2 ce samedi, lui évitant d'avoir à trop puiser dans ses réserves en en passant par la Q1.

Le pilote LCR n'est pas le seul concurrent du plateau à revenir d'une pause, plus ou moins longue, puisque c'est aussi le cas de Fermín Aldeguer au sein de Gresini. Ce dernier a pour sa part signé un intéressant cinquième temps, à quatre dixièmes de la référence de Marco Bezzecchi.

Voir des revenants aussi en forme sur la première séance d'importance qu'ils disputent peut surprendre dans un championnat aussi compétitif et à un niveau de professionnalisme aussi élevé. Toutefois, quand il lui a été demandé s'il était surpris de voir Zarco en Q2, Marc Márquez a en quelque sorte tenté d'en tirer une leçon.

"On dirait que parfois, plus on roule, plus on est lent", a-t-il lancé. "Quand on a une pause... On voit que Zarco et Aldeguer ont été très rapides. Je suis très content pour Zarco parce qu'à un moment, on pensait qu'il allait manquer toute la saison et maintenant il est en Q2 et le premier Honda, le seul en Q2. L'ancienne école fonctionne encore ! [rires]"

Quand on a voulu comparer avec d'autres pilotes, j'ai dit 'non, je veux juste comparer avec moi-même', parce que je suis arrivé tout frais, ça s'est bien passé, du coup faut qu'on bosse sur ces sensations.

Quand les propos de Marquez sur les bienfaits d'une pause lui ont été rapportés et qu'il lui a été demandé s'il avait vite repris ses sensations du début de saison, Zarco a expliqué : "Oui, surtout en mieux, parce que je ne faisais pas les erreurs où, on va dire, je bloquais."

"Du coup [avant la pause], je voulais développer un truc dans le pilotage que je n'arrivais pas à faire, parce que j'étais vite repris par des habitudes qui fonctionnent et qui n'aident peut-être pas à faire un pas en avant."

"Mais là, j'ai dit 'non, j'essaie de faire autrement'. Je n'ai pas envie de le dire trop techniquement pour l'instant, mais ça a commencé à rentrer. Et quand on a voulu comparer avec d'autres pilotes, j'ai dit 'non, je veux juste comparer avec moi-même', parce que je suis arrivé tout frais, ça s'est bien passé, du coup faut qu'on bosse sur ces sensations. À mon avis, c'est là qu'on peut passer un cap avec la Honda."

Toutefois, il insiste sur un point : la pause a duré assez longtemps pour avoir un autre regard sur son pilotage au guidon de la Honda, mais heureusement pas trop longtemps pour être totalement étranger au pilotage en MotoGP. "C'est tellement intense la MotoGP qu'il vaut mieux l'attaquer tout de suite dans le bon rythme, je pense. Je suis content de l'avoir. Et heureusement que je ne me suis pas arrêté six mois, à mon avis ça aurait été compliqué. "

Une pause "bénéfique" pour le corps, l'esprit et l'âme

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Est-il fier de sa performance dans ces circonstances particulières ? "Fier, non, mais très heureux d'être de retour à ce niveau. C'est également l'un des objectifs que nous nous étions fixés pour ce week-end. Être la seule Honda dans le top 10... On se compare toujours aux autres pilotes et c'est bien de revenir et de pouvoir dire : 'OK, je suis là.' Mon ego est bien comblé aujourd'hui."

Au-delà de la question personnelle, cette situation met en lumière une réalité qui est celle d'un calendrier toujours plus étendu en MotoGP et qui, depuis plusieurs années, est - grossièrement - doublé par le fait que chaque week-end compte deux courses.

"C'est certain que [faire une pause de temps en temps] aide, compte tenu de tous les kilomètres que nous parcourons", reconnaît Zarco. "Nous devons garder cette confiance dans notre capacité à aller vite. Nous en faisons beaucoup depuis de nombreuses années. Nous n'avons même plus de trêve hivernale. Car les trois mois que j'ai pris, c'est plus long qu'une trêve hivernale."

"Mais c'est vrai. Nous devons nous entraîner, car pour moi, si je ne faisais rien et que je remontais sur la moto, j'aurais eu des difficultés. Mais vu la façon dont j'ai géré ma rééducation, je dirais que je me sentais prêt. Il est possible qu'une pause, surtout pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour l'âme, soit bénéfique."