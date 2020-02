Rossi retrouve des problèmes de l'an dernier et s'en inquiète

Après une première alerte dimanche, Valentino Rossi a conclu les tests de Losail sur un constat qu'il admet lui-même être inquiétant : des difficultés avec ses pneus qui vont en s'accentuant lorsqu'il tente de boucler la distance d'une course. Alors que le clan Yamaha a affiché sa force en plaçant ses trois autres pilotes dans la partie haute du classement de manière régulière, le #46 est apparu plus en difficulté, retrouvant une dynamique comparable à celle qu'il a pu subir ces derniers mois en compétition.

"Aujourd'hui on est un peu inquiets", commentait-il lundi soir auprès du site officiel du MotoGP, "pas vraiment pour ma position car malheureusement je suis tombé avec mon deuxième pneu et je pense que je pouvais améliorer mon temps, mais on est plus inquiets pour le rythme. On a essayé de faire plusieurs tours de suite mais on a de petits problèmes avec les pneus, très similaires à l'an dernier. Après plusieurs tours, je semble malheureusement devoir ralentir, ce n'est pas une bonne nouvelle."

À l'inverse de son coéquipier, Maverick Viñales, qui se félicite particulièrement de la compétitivité qu'il parvient à afficher sur la durée, le pilote italien sent qu'il parvient à rivaliser avec les meilleurs en pneus neufs avant de voir sa performance se dégrader. "Je me sens bien avec la moto, je suis assez rapide, surtout dans les cinq ou six premiers tours, mon rythme est bon. Malheureusement ce n'est pas assez pour me battre pour la victoire", estime-t-il. "Je pense que Rins, Viñales et Quartararo ont été très rapides sur ces tests hivernaux, Franco [Morbidelli] aussi [lundi], et aussi Márquez à la fin. Mais je ne suis pas très loin, les sensations avec la moto sont bonnes."

Ces problèmes que déplore Rossi dans la tenue de son pneu arrière, similaires à ceux qu'il pouvait connaître l'an dernier alors que le produit fourni par le manufacturier a changé entre-temps, peuvent-ils venir de la nouvelle Yamaha ? "Dans mon cas, non, car j'avais exactement les mêmes problèmes l'année dernière", balaye-t-il immédiatement. "C'est difficile parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Par exemple, en Malaisie où il fait chaud et où c'est très exigeant pour les pneus, où l'on passe beaucoup de temps inclinés, là ça allait."

S'il n'a pas réalisé de simulation de course complète, avec une série ininterrompue de 22 tours, Rossi a tenté à plusieurs reprises d'évaluer sa performance avec des pneus usés. Lundi, il a notamment conclu les tests par un run de 12 tours réalisé à un horaire comparable à celui de la course qui se tiendra dans deux semaines. Seulement passé la huitième boucle, ses temps ont chuté de manière sensible.

"Comme l'an dernier, on souffre avec les pneus, surtout à l'arrière, en deuxième moitié de course. Et malheureusement, je ne suis pas en mesure de garder le rythme. On a essayé [dimanche], on a essayé le premier jour et deux fois [lundi], on a des données et il faut que l'on comprenne pourquoi et que l'on essaye de régler ça pour la course", poursuit Rossi, qui a désormais une dizaine de jours pour décortiquer ses données avant de reprendre le travail lors du week-end de course. "On a regardé, mais dans les données on ne comprend pas pourquoi. Le fait est que Maverick surtout, mais aussi Quartararo, et Franco aussi [lundi], sont similaires à moi sur le tour lancé mais ils arrivent ensuite à être plus constants. Il faut donc qu'on essaye de comprendre pourquoi."

"Les sensations générales, à part ce problème, ne sont pas mauvaises, car on a amélioré les réglages, et j'étais bien. […] On verra la semaine prochaine, pendant les courses c'est toujours un peu différent", suggère-t-il, par ailleurs enthousiasmé par une hiérarchie particulièrement ouverte. "Ces tests ont été très intéressants. Le plus incroyable, c'est l'équilibre qui existe entre de nombreux pilotes et de nombreuses motos différentes. Je suis 12e à quatre dixièmes. C'est super pour le championnat et pour ceux qui regardent les courses de la maison, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pilotes et de motos très rapides."

Avec Michaël Duforest