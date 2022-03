Une saison 2022 imprévisible, dont Álex Rins espère profiter

Charger le lecteur audio

Álex Rins est l'un des pilotes que le paddock observera avec le plus d'attention en ce début de championnat, alors qu'il entame sa sixième année avec Suzuki et que sa progression continue, auréolée par trois victoires en 2019 et 2020, a été brutalement interrompue par une saison 2021 cauchemardesque.

Devancé de quatre secondes par son coéquipier lors de la première manche de cette nouvelle campagne, il en retient surtout la très grande compétitivité d'un plateau très ouvert. Suzuki en a profité, en créant la surprise pendant les essais de ce Grand Prix du Qatar, mais en course c'est à d'autres qu'est revenu le privilège de créer la surprise, et le binôme Mir-Rins a dû se contenter des sixième et septième places. La route est toutefois encore longue, et Álex Rins veut croire dans ses chances.

"Cette année, il est impossible de faire un pronostic, les niveaux sont très égaux et en qualifications [à Losail], il y avait dix pilotes en une demi-seconde", a rappelé le pilote Suzuki au cours d'un événement organisé pour un sponsor cette semaine. "Si on ajoute des surprises, comme Brad Binder [deuxième au Qatar], je ne vois aucun favori clair. Je ne mettrais mon argent sur aucun pilote cette année."

"On va voir beaucoup de couleurs sur le podium cette année", a ainsi prédit Rins, selon qui le succès d'Enea Bastianini en ouverture de la saison, au guidon d'une Ducati de la saison 2021 engagée par le team Gresini, n'est donc pas si étonnant, d'autant plus après ses coups d'éclat la saison passée : "Je ne dirais pas que j'ai été surpris par la victoire d'Enea, parce qu'il avait déjà montré l'année dernière qu'il était un pilote très fort en course."

Dans cette saison plus imprévisible que jamais, Álex Rins espère figurer aussi régulièrement que possible aux avant-postes après une saison 2021 très décevante, entre chutes à répétition et résultats inconstants qui n'ont mené qu'à un podium, sur le circuit de Silverstone.

Le Barcelonais a fait part de sa volonté de changer de mentalité et de se détacher de la pression cette année, avec la constance pour principal objectif. "La clé est de bien se qualifier le samedi et d'avoir la tête froide en course, comme dimanche au Qatar. Je ne suis pas un pilote conservateur mais cette année je me suis fixé pour objectif d'être plus régulier et de marquer des points à toutes les courses."

La septième place du Grand Prix du Qatar répond ainsi cet objectif même si Rins ne cache pas qu'il espérait mieux. Un manque de grip l'a empêché de rouler au rythme qu'il espérait en course : "La moto a beaucoup progressé et nous donne la possibilité de doubler en ligne droite, ce que nous n'avions pas [la saison passée]. Ce qui est dommage, c'est qu'en course nous avons eu des problèmes avec l'avant, une chose donc nous souffrions déjà l'an passé. Je ne m'y attendais pas mais je fais vraiment confiance à mon équipe et nous allons corriger ça."

Rins espère un rebond dès ce week-end, pour la première course du MotoGP sur le circuit de Mandalika : "L'objectif est le même que sur tous les autres Grands Prix : nous voulons être devant, faire une bonne Q2 et être en position de gagner dimanche."

Avec Germán Garcia Casanova