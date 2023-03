Le palmarès des pilotes MotoGP avant la saison 2023

Charger le lecteur audio

Les 22 pilotes qui composent cette année la grille MotoGP partiront tous en quête de succès pour les huit mois à venir. Certains connaissent bien la musique, à l'image de celui qui domine incontestablement le palmarès avant d'entamer ce nouveau championnat : Marc Márquez. Le champion espagnol compte à lui seul 85 victoires sur un total de 139 podiums, dont 100 rien que dans cette catégorie. Des chiffres qui ont grossi à vitesse grand V pendant des années avant que l'évolution de la courbe ne ralentisse avec sa blessure de 2020, mais l'octuple Champion du monde est désormais fin prêt à repartir au combat.

Quelle que soit la tournure de sa saison, il ne sera pas rattrapé de sitôt. Maverick Viñales est toujours cette année le deuxième pilote affichant à son tableau de chasse le deuxième plus grand nombre de victoires, mais il en a 60 de moins que son compatriote ! Son total n'ayant plus évolué depuis près de deux ans, d'autres poussent fort pour lui ravir sa place à ce palmarès. C'est le cas en particulier du champion en titre, Pecco Bagnaia, qui a fait un bon au troisième rang.

Johann Zarco, dont le score est arrêté à 16 succès depuis qu'il a quitté la catégorie Moto2, s'est déjà fait dépasser ces derniers mois et on notera que Fabio Quartararo n'a plus que quatre victoires de moins que lui. Alors que le Niçois a constitué l'essentiel de son palmarès dans la classe MotoGP, on mesure le chemin qu'il a parcouru depuis son arrivée, il y a quatre ans seulement.

Sur les 22 pilotes de la grille, ils sont neuf à ne pas encore compter de victoire dans la catégorie MotoGP. En revanche, tous ont un jour gagné dans l'une ou l'autre des classes. On se souvient que la situation était différente ces dernières années, puisqu'Aleix Espargaró n'était jamais monté sur la plus haute marche d'un podium en Grand Prix avant d'obtenir son premier succès la saison dernière, en Argentine.

Vingt-deux vainqueurs, donc, mais aussi 13 Champions du monde : plus de la moitié des pilotes qui partageront la piste à partir du week-end prochain ont en effet déjà fêté un titre en Grand Prix. Ce score se situe juste en dessous du record de l'an dernier, lorsque l'on comptabilisait 14 champions. Pour ce qui est des pilotes titrés en MotoGP, la liste se réduit nettement plus, puisque cela se limite à Marc Márquez et aux trois pilotes qui lui ont succédé depuis sa blessure : Joan Mir, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia.

Le palmarès des pilotes MotoGP en 2023 :

R = rookie

La grille MotoGP en un clin d'œil

Avec le départ de Suzuki, le nombre d'équipes inscrites en MotoGP passe à 11 et le nombre de constructeurs à cinq (sans compter GasGas, qui n'est pas techniquement engagé). Le nombre de pilotes titulaires se réduit lui aussi pour passer de 24 à 22.

Maintenant que le team RNF n'est plus partenaire de Yamaha, mais d'Aprilia, le constructeur italien dispose de quatre motos sur la grille, alors qu'il n'y aura plus que deux M1. Parmi les autres marques, Ducati garde l'avantage avec huit machines, tandis que Honda et KTM en conservent quatre.

Sept pilotes ont quitté une marque pour une autre : les anciens pilotes Suzuki Joan Mir et Álex Rins rejoignent le giron Honda ; Miguel Oliveira et Raúl Fernández, eux, passent du groupe KTM à Aprilia ; Jack Miller devient pilote officiel KTM, Pol Espargaró retrouve également la marque autrichienne et, enfin, Álex Márquez intègre le groupe Ducati. Un huitième transfert est à noter, celui d'Enea Bastianini qui passe du team Gresini à l'équipe officielle Ducati.

Un seul rookie est engagé cette saison : Augusto Fernández, Champion du monde Moto2 en titre.

Par rapport à la grille 2022, Remy Gardner et Darryn Binder ont quitté la catégorie MotoGP après une saison seulement. Andrea Dovizioso s'en est allé lui aussi, mais volontairement et dans le courant de la saison dernière.

Le plus jeune pilote de ce championnat est Raúl Fernández, né le 23 octobre 2000. Le vétéran est désormais Aleix Espargaró, qui fêtera ses 34 ans cette année. S'il est le seul à être né dans les années 1980, ils sont malgré tout cinq trentenaires sur la grille et la moyenne d'âge augmente et passe à 26,9.

Sept pays sont représentés dans la catégorie, avec une nette domination de l'Espagne (dix pilotes) et de l'Italie (six).

Pilotes et équipes MotoGP en 2023 :

* Rookie

À noter qu'à ces inscriptions peuvent s'ajouter celles de pilotes engagés en tant que wild-cards. Chaque marque peut en engager trois maximum dans l'année, y compris Aprilia qui ne bénéficie désormais plus des concessions du règlement.