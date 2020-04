Les saisons les plus courtes et les plus tardives des GP moto

La saison 2020 du MotoGP, la 72e depuis la création du championnat en 1949, devait être la plus chargée qu'ait connu la discipline, avec pas moins de 20 courses au programme de mars à novembre. Si lors de la première année d'existence des Grands Prix, le champion était sacré au bout de six manches, l'agenda s'est fortement intensifié au fil des époques, et notamment dans l'ère moderne.

Depuis que la Dorna a pris en main la promotion du championnat, on est ainsi passé de 13 courses en 1992 à 19 l'an dernier. Longtemps, 18 a semblé être le nombre idéal, atteint en 2007 et maintenu pendant 11 ans à la seule exception de la saison 2009, où l'annulation du Grand Prix de Hongrie n'a permis la tenue que de 17 manches. Depuis, à chaque tentative d'ajouter un rendez-vous au programme, les plans ont vacillé pour une raison ou une autre. Ainsi, en 2018, alors qu'il avait été décidé d'organiser 19 courses, ce qui était alors un record, une tempête à Silverstone a poussé à annuler l'épreuve britannique.

La progression devait toutefois se poursuivre et le Grand Prix de Finlande était venu renforcer l'agenda en 2020. Jamais encore une saison n'avait prévu de compter 20 rendez-vous, ce qui devait cette année être les prémices d'une augmentation vers 21, puis 22 Grands Prix à moyen terme. Mais, près de deux mois après ce qui aurait dû être sa date de début, le championnat est à l'arrêt à cause de la pandémie de COVID-19, qui pourrait ironiquement en faire l'une des saisons les plus courtes de son Histoire, puisque l'on ignore pour le moment quand le courses pourront débuter et combien pourront se tenir.

Les saisons les plus courtes de l'Histoire

Le Championnat du monde de vitesse est né en 1949 avec, à l'époque, six Grands Prix au programme, dans un contexte qui voulait que seuls certains résultats étaient pris en compte au classement général. De 1951 à 1955, le calendrier est passé à huit Grands Prix, avant de repasser à six rendez-vous en 1956, puis à sept en 1958. Ce n'est qu'en 1961 que le cap des dix Grands Prix a été atteint, un programme qu'on allait ensuite retrouver en 1965, 1967 et 1968. En 1969, 20 ans après la naissance de la discipline, le record a été battu avec 12 courses, le double par rapport à la première année.

En 1972, cette référence était à nouveau battue, avec 13 Grands Prix au programme, mais ce nombre n'allait plus être atteint au cours des 14 années suivantes, les saisons comptant dix, 11 ou 12 courses, et même seulement huit en 1980. C'est à la fin des années 1980 qu'un changement net s'est opéré, avec une saison 1987 comptant 15 courses. Ce nombre s'est dès lors stabilisé jusqu'en 1991, avant que la Dorna ne prenne le championnat en main.

Treize courses ont été disputées cette année-là, puis l'on est passé à 15 en 1996. En 1999, alors que le championnat fêtait ses 50 ans, 16 courses par an étaient au programme, un nombre qui a été maintenu jusqu'en 2004. Les saisons 2005 et 2006 ont compté 17 Grands Prix, avant d'en passer à 18 en 2007. Après le couac de 2018, la saison 2019 a compté 19 manches et reste à ce jour la plus longue qu'ait connu le championnat.

Si 2020 devait se baser sur un programme de 20 Grands Prix, 11 manches ont d'ores et déjà été annulées ou reportées. La dernière à avoir fait les frais du coronavirus est précisément le Grand Prix de Finlande, celui-là même qui devait mener le MotoGP à un nouveau record. Désormais, chacun saurait se satisfaire d'un championnat comptant dix à 12 courses, malgré le retour dans le temps que cela impliquerait, impensable il y a encore quelques mois.

Le championnat le plus tardif

Autre paramètre exceptionnel, le championnat pourrait ne pas débuter avant le mois d'août, si le Grand Prix de République Tchèque conserve sa date initiale et devient le premier à pouvoir être organisé après les différents reports déjà annoncés pour les courses initialement prévues de mars à juillet. Il s'agirait alors de la saison ayant débuté le plus tard depuis la création du championnat.

La saison ayant débuté le lus tard, pour le moment, est la première, en 1949, puisque sa première course s'est tenue le 17 juin sur l'île de Man. La date de début était similaire en 1963 (14 juin) et en 1953 (12 juin). Dans les années 1960 et 1970, et jusqu'en 1980, il a fallu attendre tout au plus le mois de mai pour que la compétition débute : le 9 mai en 1971 ou encore le 11 mai en 1980. Il y eut toutefois une exception notable, avec la saison 1964, qui conserve un record grâce à une première manche organisée le 2 février à Daytona.

Dans les années 1980 et jusqu'en 1996, le début du championnat était fixé au mois de mars et cela a été maintenu pendant 14 saisons (1982 à 1996), à l'exception de 1986, où le coup d'envoi n'a été donné que le 5 mai. De 1997 à 2005, le championnat commençait généralement en avril, puis il est revenu en mars en 2006 et c'est également au cours de ce mois-là que dix des 12 derniers championnats ont débuté.

10 moments historiques dans les calendriers :

