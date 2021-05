Plus de 10'000 spectateurs autorisés au GP des Pays-Bas

Pandémie oblige, c'est à huis clos que se sont déroulées la majorité des courses depuis la saison 2020. Cette année, le GP de Qatar a été le seul à accueillir du public, en nombre très limité puisque seulement 1500 personnes étaient autorisées, et par crainte d'une flambée des contaminations, aucun spectateur n'a pu assister à la seconde course de Losail, disputée une semaine plus tard.

Les tribunes seront vides dans une semaine au Mugello mais la billetterie du GP de Catalogne, prévu le week-end suivant sur le circuit de Barcelone, a été ouverte. Le MotoGP retrouvera le huis clos lors de la course suivante, au Sachsenring, et des spectateurs assisteront à la manche d'Assen à la fin du mois de juin, avec une jauge fixée à 20% de la capacité d'accueil.

Ce sont ainsi 11'500 personnes qui seront autorisées lors de chaque journée, pour la 90e édition de la course. La billetterie ouvre ce vendredi à midi et aucune vente ne sera organisée sur site durant le week-end de course, même si tous les billets ne trouvent pas preneur, chose peu probable puisque 167 500 spectateurs ont assisté à l'édition 2019.

Des mesures sanitaires strictes devront être respectées dans les gradins, avec une distance d'un mètre et demi entre chaque personne, sauf pour celles vivant sous le même toit. Chaque place donnera accès à un siège numéroté dans des tribunes divisées en bulles et associées à différents parkings.

Les protocoles pour tester les spectateurs n'ont pas été dévoilés mais l'entrée dans l'enceinte du circuit ne devrait être permise qu'après la présentation d'un test antigénique, offrant un résultat en quelques minutes.

Avec cette jauge limitée, les personnes détentrices d'un billet pour l'édition 2020 bénéficieront finalement d'un report pour 2022, date à laquelle le circuit espère être en mesure d'ouvrir l'intégralité de ses tribunes au public. Plusieurs organisateurs ont pris des décisions similaires, à l'image du GP de France, qui a fait de ce report une procédure par défaut.