Sprint - Aleix Espargaró double Bagnaia et s'impose à domicile

La pluie était annoncée depuis plusieurs jours pour ce samedi et malgré un ciel menaçant, aucune réelle averse n'est tombée avant la course... Quelques gouttes ont fait leur apparition avant le départ, ce qui a été indiqué aux pilotes par les commissaires de piste, mais elles n'ont pas eu d'influence sur la course, qui a vu Aleix Espargaró s'imposer alors qu'il n'avait jamais décroché de podium en course sprint.

Tous les pilotes ont choisi le pneu medium à l'avant et ils ont majoritairement opté pour le tendre à l'arrière, sauf Johann Zarco et Luca Marini, qui ont préféré le medium.

Comme lors des dernières courses, les pilotes Aprilia n'ont pas pris de très bons envols et Pecco Bagnaia, auteur de la pole, a aisément conservé la première place. Jorge Martín a même bondi depuis la deuxième ligne pour s'emparer de la deuxième place, mais Maverick Viñales a repris l'avantage au premier virage, et Espargaró au quatrième.

Martín a conclu le premier tour au quatrième rang, devant Marco Bezzecchi, Brad Binder, Marc Márquez et Miguel Oliveira. Johann Zarco n'était que 11e, payant peut-être son choix de pneu arrière, alors que Fabio Quartararo était dans les profondeurs du classement, au 21e rang. À l'entame du deuxième tour, Espargaró a doublé Viñales pour la deuxième place. Derrière eux, Bezzecchi a perdu plusieurs places alors qu'Oliveira a commencé à remonter dans le classement en doublant Márquez puis l'Italien.

Martín a voulu s'attaquer à Viñales mais a dû passer hors de la piste au premier virage, ce qui l'a fait dégringoler en septième position, derrière Binder, Oliveira et Bezzecchi, avant de rapidement reprendre l'avantage sur le pilote VR46.

En tête, Espargaró a fondu sur Bagnaia et Viñales a également commencé à réduire l'écart, pour revenir à moins d'une demi-seconde du leader à mi-course, avec Binder et Oliveira dans sa roue. Au septième tour, Espargaró a porté sa première véritable attaque sur Bagnaia, au premier virage, et a pris la tête. Le local de l'étape a très vite creusé un petit écart et a repoussé le leader du championnat à une seconde en seulement deux tours.

Pendant qu'Espargaró s'échappait, Bagnaia devait surtout regarder derrière lui puisque Viñales s'est rapproché, après avoir lâché Binder et Oliveira, mais l'Espagnol n'a jamais été suffisamment proche pour tenter un dépassement.

Un an après la bévue qui lui avait coûté le podium, Aleix Espargaró s'est offert un succès autoritaire, à quelques kilomètres de son lieu de naissance, et sera l'un des grands favoris pour la course principale dimanche. Bagnaia a encore assuré de gros points avec la deuxième position, conquise 0"051 devant Viñales.

Binder a pris la quatrième place devant Martín, qui a doublé Oliveira à l'entame du dernier tour, et Zarco. Ce dernier a enchaîné les dépassements après son départ difficile, avec une ultime manœuvre sur Bezzecchi dans la dernière ligne droite. Bastianini a pris le dernier point devant les frères Márquez, Álex et Marc, ce dernier n'ayant pas pu rester dans le top 10.

Emmené hors piste par Álex Márquez au départ, Jack Miller a dû se contenter de la 16e place. Quartararo ne s'est classé qu'au 18e rang, très loin des points. Pol Espargaró occupait de son côté la 15e place quand il a tiré tout droit au virage 5 et chuté. Il a été le seul pilote à abandonner.

GP de Catalogne - Course sprint