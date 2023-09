Álex Rins a eu "très mal" après son test et reste incertain pour Misano

Álex Rins n'est pas encore de retour sur la Honda mais il enchaîne les journées sur les circuits. Après sa visite dans le paddock du Red Bull Ring, il a piloté une Honda CBR Fireblade sur le MotorLand Aragón vendredi et a fait le déplacement à Barcelone ce samedi, pour retrouver l'équipe LCR. Près de trois mois après ses fractures au tibia et à la fibula de la jambe droite, Rins voit son retour en MotoGP se rapprocher et le test effectué vendredi était une étape importante... qui a cependant confirmé certaines limites.

"Je croise les doigts pour revenir le plus vite possible", a déclaré l'Espagnol au site officiel du MotoGP. "Hier c'était une très grande journée pour moi. Cela faisait plus de deux mois que je n'étais pas monté sur une grosse moto. J'ai retrouvé les sensations de rouler à 280 ou 300 km/h donc c'est super agréable. En termes de rythme, j'ai eu très mal parce que la jambe n'a pas encore récupéré mais on doit continuer à travailler."

Iker Lecuona, qui a remplacé Álex Rins lors des dernières courses, ne sera pas disponible le week-end prochain au GP de Saint-Marin, puisque le WorldSBK sortira de sa pause estivale pour se produire à Magny-Cours. Même si LCR aura la possibilité d'aligner Stefan Bradl, pilote d'essais de Honda, Lucio Cecchinello a esquissé la possibilité de voir Rins de retour dès Misano, mais l'intéressé ignore si cela sera possible puisqu'il reste diminué physiquement et doit encore porter une attèle.

"Je ne sais pas si on fera un nouveau test ou quelque chose comme ça avant Misano, mais on suit les étapes : d'abord avec une petite moto, maintenant avec une grosse moto. Je ne sais pas quand je monterai sur une grosse grosse moto, la MotoGP, mais je vais essayer, pas pour que ce soit parfait et faire des résultats. La blessure n'est pas encore derrière moi, la calcification progresse jour après jour mais ce n'est pas résolu à 100% donc il faut aussi penser à ça."

Les premiers essais du GP de Saint-Marin sont dans seulement six jours et Rins ignore s'il sera apte à piloter une MotoGP dans un délai si bref, d'autant qu'il devrait au préalable réussir un contrôle médical obligatoire dès jeudi : "Si c'était maintenant, ça serait non parce qu'après le test d'hier, aujourd'hui la jambe me fait un peu mal, mais je ne sais pas."

En attendant Misano, c'est la deuxième fois en trois ans qu'Álex Rins est contraint de manquer sa course à domicile à Barcelone puisqu'en 2021, il s'était fracturé le bras droit à la veille des premiers essais. Celui qui pilotait alors une Suzuki avait percuté une camionnette alors qu'il envoyait un SMS.