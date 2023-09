Dani Pedrosa prolonge chez KTM

KTM a confirmé ce samedi que Dani Pedrosa resterait en charge de ses essais et de son développement. Le contrat entre le constructeur autrichien et son testeur fétiche a été prolongé alors qu'approche la fin de sa cinquième année à ce poste.

Arrivé en Grand Prix en 2001, Pedrosa a bâti une grande partie de sa gloire avec les petites cylindrées. Trois fois Champion du monde en 125cc et 250cc entre 2003 et 2005, il était précédé d'une solide réputation au moment d'intégrer la catégorie MotoGP en 2006. Fidèle à Honda, il a alors construit une longue carrière avec la marque parmi l'élite, cumulant 31 victoires et se classant six fois aux trois premières places du championnat, mais sans jamais parvenir à faire main basse sur le titre.

Il a fini par mettre un terme à sa carrière en 2018, avant de rejoindre le groupe KTM pour prendre en charge ses essais aux côtés de Mika Kallio. Son talent et son expérience ont alors fait des miracles, Pedrosa étant considéré comme l'atout qui a grandement contribué à mener KTM vers ses premières victoires, en 2020, et à en faire l'une des marques de pointe du MotoGP actuel.

À bientôt 38 ans, Dani Pedrosa est toujours très proche du paddock, au point qu'il a même disputé deux Grands Prix en tant que wild-card, en Autriche en 2021 puis cette année à Jerez, avec à chaque fois une vitesse jamais démentie. Il sera à nouveau aligné lors du GP de Saint-Marin le week-end prochain, juste avant l'important test du 11 septembre sur cette même piste de Misano.

Le pilote espagnol s'est dit "très heureux et très reconnaissant de continuer avec KTM parce que les dernières années ont été très productives", se réjouissant de voir la marque de plus en plus souvent au premier plan : "Nous avons fait des progrès constants et toujours positifs, et les pilotes se rapprochent du sommet et ont décroché de bons résultats. Nous allons essayer de poursuivre sur cette voie avec la moto parce que cela semble encore plus important maintenant en MotoGP. Je suis vraiment heureux de faire partie de l'équipe et je suis impatient d'être à Misano, même si Jerez était très particulier pour moi avec tous les supporters !"

Dani Pedrosa avec Stefan Pierer, Jens Hainbach, Pit Beirer et Hubert Trunkenpolz, dirigeants de KTM.

"Les commentaires et tous les tours que Dani nous a donnés au sein du test team ont contribué à faire de notre RC16 ce qu'elle est aujourd'hui : l'une des motos les plus rapides en piste et l'une des meilleures dans la bagarre", assure Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports. "Après cinq ans ensemble, il connaît très bien notre programme, nos techniciens et notre philosophie, et son travail est toujours aussi important. Nous sommes ravis de le garder dans la structure et que Dani continue à nous aider à atteindre nos objectifs en MotoGP."

"L'expérience de Dani du MotoGP est immense et il nous a montré à Jerez qu'il était toujours capable de faire les chronos pour la première place !" a rappelé Francesco Guidotti, team manager de l'équipe officielle, qui a précisé auprès du site officiel du MotoGP que les contrats de l'Espagnol se faisaient "année après année". "Cette capacité, son niveau et ses sensations uniques sur une machine de Grand Prix font de lui quelqu'un de très important et une inspiration pour nous et pour les pilotes. De nombreux éléments de notre projet MotoGP restent constants et stables, donc cet engagement avec Dani est très positif. Nous attendons Misano avec impatience !"