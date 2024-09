Sprint - Martín remporte son 14e succès en sprint après un départ canon

Dans le jardin des pilotes de la VR Academy qu'est Misano, rien ne pouvait plus faire plaisir au public italien que la première ligne de la grille de départ à l'issue des qualifications : avec Pecco Bagnaia en pole position et auteur du record absolu de la piste devant Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi, la fête peut être belle dans les tribunes en cas d'arrivée de ce trio sur le podium !

En seconde ligne, Jorge Martín, leader du championnat du monde avec 23 points d'avance, a bien l'intention de contrarier cette grande opportunité de Pecco Bagnaia de reprendre des points importants tandis que Pedro Acosta et Brad Binder espèrent jouer les rôles d'outsiders aux redoutables Ducati. Le départ de la course est donné par une belle température de 29°C dans l'air, sans Joan Mir, forfait.

Départ canon de Martín

Impeccable dans les premiers mètres de course, Jorge Martín passe de la quatrième à la première place tel un boulet de canon et apparaît aux commandes au premier virage, devant Bagnaia, Morbidelli et Binder. Cinquième, Bastianini devance Acosta tandis que Bezzecchi perd place après place et se retrouve huitième, sous la menace de Marc Márquez.

Martín boucle le premier tour de course avec une avance de quatre dixièmes sur son grand rival pour le titre mondial, avec encore douze boucles à parcourir à cette position de tête. Après la dégringolade au départ de Bezzecchi qui se poursuit avec le dépassement de l'Italien par Márquez, le team VR46 accuse un nouveau coup au second tour, avec la chute de Fabio di Giannantonio.

Le trio Martin-Bagnaia-Morbidelli, dans lequel des avertissements pour dépassement des limites de piste sont distribués aux deux pilotes Pramac, s'est détaché aux avant-postes. Quatrième à une seconde de ce groupe, Binder se trouve sous la menace de Bastianini et Acosta dans le groupe de poursuivants, et cède dans le quatrième tour au pilote Ducati. Les malheurs du team VR46 se terminent au cinquième tour : Bezzecchi finit lui aussi sa course au sol. Il n'y a plus de machines jaune fluo en piste.

Bagnaia reste dans le sillage de Martín

Le trio de tête devient progressivement un duo : toujours sous contrôle, Martín, virtuellement 26 points devant Bagnaia au championnat, dispose d'une marge de quelques dixièmes sur son rival, qui a lâché Morbidelli pour de bon : l'Italo-Brésilien accuse un retard de 1"4 sur son camarade du Ranch au cap de la mi-course.

Bagnaia semble en capacité de maintenir la pression sur Martín alors qu'arrivent les cinq derniers tours de course et que l'ensemble des pilotes du top 5 a enregistré un avertissement pour les limites de piste, mais l'Espagnol tient le coup et accroît même son avance dans les deux boucles suivantes. Derrière, Márquez ne réalise pas une remontée aussi forte qu'il en a parfois donné l'habitude cette saison : le vainqueur des manches d'Aragón bute sur Binder, sixième, mais finit par passer le Sud-Africain au 9e tour, puis Acosta dans l'ultime boucle.

Martín ne sera pas inquiété en fin de course, tandis que le focus passe sur la défense de la troisième place du podium de Morbidelli face à un Bastianini véloce.

Encourageante course de Fabio Quartararo, capable de maintenir sa Yamaha au neuvième rang à l'arrivée du sprint, après un vendredi et un samedi globalement plus solides que tout ce qui était attendu du package à Misano. Johann Zarco boucle le sprint dans une 13e position qui aurait valu des points un dimanche, mais n'est pas récompensée le samedi.

GP de Saint-Marin - Course sprint