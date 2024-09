Quartararo pense "mieux finir la saison" grâce à des progrès inédits

Yamaha a fait évoluer sa moto dans tous les domaines depuis le début de la saison, en profitant de ses concessions. Mais qu'il s'agisse des évolutions sur le moteur ou sur le carénage, les progrès ont à chaque fois été jugés au mieux mineurs, au pire inexistants. La situation a visiblement évolué vendredi quand Fabio Quartararo et Álex Rins ont évalué un nouveau châssis qui a mené à des réactions positives.

Si Quartararo assure qu'"il n'y a pas grand-chose qui a changé" avec ce châssis, il a néanmoins vu du positif et surtout une direction qui méritera d'être creusée. "Pour moi, ça aide un peu sur l'angle, pas trop dans le comportement", a expliqué le Champion du monde 2021. "En tout cas, pour moi, les sensations étaient assez bonnes."

"J'ai l'impression qu'il y a une chose que Yamaha n'avait jamais faite sur le châssis, et j'ai senti que c'était un bon progrès. On sait qu'habituellement, les ingénieurs japonais aiment avancer petit à petit. Déjà, même si c’était petit, c'était un progrès que j'ai pu sentir."

Ce progrès semble être le premier véritablement perçu par Fabio Quartararo cette année. Dès l'arrivée du nouveau directeur technique Max Bartolini l'hiver dernier, en provenance de Ducati, le Français était séduit par une approche plus directe et audacieuse, mais il a fallu plusieurs mois pour que cela se concrétise en évolutions efficaces sur la moto.

"J'apprécie [les changements chez Yamaha] parce que je sens que l'on fait les choses plus vite. C'est quelque chose dont on a besoin. Comme je l'ai dit, le premier mois avec Max, la mentalité et la façon de travailler ont changé, mais sans progrès. On a testé beaucoup de choses, la mentalité a changé, mais maintenant, on commence à trouver la voie sur le moteur et le châssis."

Quartararo sent donc Yamaha prêt à entamer sa marche en avant, ce qui pourrait mener à une éclaircie dans les résultats avant la fin du championnat : "Je m'attends à mieux finir la saison. Je ne parle pas de me battre pour des positions bien meilleures, mais au moins qu'on soit un peu plus proches du top 5 que maintenant."

L'espoir affiché par Quartararo reste contenu pour le moment. Le pilote Yamaha n'a "malheureusement" pas senti de progrès au niveau de l'adhérence avec le nouveau châssis, alors que ce déficit focalise toute son attention depuis plusieurs mois. Le fort grip offert par la piste de Misano l'a néanmoins aidé à atteindre directement la Q2 vendredi.

"J'ai pu suivre Marc [vendredi] matin, tous les pilotes [dans] l'après-midi, et mes commentaires sont que l'on doit clairement trouver plus de grip. Je vois ce qui manque face aux autres. J'ai l'expérience et je sais exactement où il nous en manque. Entre 40° et 60° [d'angle] sur la moto, on est vraiment lents. Je pense que le problème est clair. On sait ce sur quoi on doit travailler et je pense que l'équipe sait vers où elle doit aller."

"On cherche du grip, c'est notre principal objectif jusqu'à la fin de la saison, et on va tout faire pour le trouver parce que je sens [qu'actuellement], en trouvant un tout petit peu plus de grip, on est en Q2, et ça peut changer tout le week-end", a souligné Quartararo. "Progresser d'un ou deux dixièmes peut faire une grosse différence pendant les week-end."