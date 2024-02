Quartararo : "On va y arriver, mais pas maintenant"

Malgré des évolutions positives chez Yamaha, les problèmes fondamentaux subsistent. Fabio Quartararo a encore ressenti un manque d'adhérence chronique ce lundi au test de Losail, ce qui l'a particulièrement gêné lorsqu'il a cherché à faire un tour rapide. La M1 reste agressive dans les phases d'accélération et ne permet pas à ses pilotes de tirer profit des pneus neufs.

"Le problème d'aujourd'hui est le même qu'avant", a déploré Quartararo, qui a terminé la journée à près de six dixièmes de Pecco Bagnaia. "En fait, c'est le grip. L'adhérence est vraiment horrible. C'est la même chose, la moto est vraiment agressive. Quand on prend un pneu neuf, en fait il n'y a pas de changement. Je n'ai gagné que deux dixièmes avec un medium neuf par rapport à un qui avait 11 tours. C'est inacceptable. On doit trouver une solution, peut-être en brûlant le pneu en deux tours mais il faut améliorer les chronos parce qu'on est vraiment loin."

"Il y avait plus ou moins ce problème les dernières saisons", a-t-il ajouté. "Au secteur 3, c'est impossible que je perde trois dixièmes sur Pecco alors qu'il utilisait le medium. Je sais où est la limite dans mon pilotage, j'étais totalement à la limite, je n'en avais pas plus."

Pour Quartararo, le manque d'adhérence et les performances sur un tour restent le "principal problème" de Yamaha, qui viennent gâcher le potentiel de la moto en rythme de course : "C'est la principale chose à améliorer cette saison parce que le rythme n'est pas trop mauvais, il ne l'est jamais, mais quand on part 13e, 14e ou 12e, on ne peut pas s'attendre à jouer le podium. Partir sixième, septième, huitième – je ne parle pas de partir en première ligne – c'est mon principal objectif maintenant."

Quartararo sent Yamaha redoubler d'efforts

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alors qu'il était assez rare de voir des évolutions sur la Yamaha ces dernières années, la marque a testé un nouvel échappement et a apporté un ensemble d'ailettes "stégosaures" à l'arrière de sa machine, pour les comparer avec un aileron arrière plus classique. Quartararo est encouragé par les nouvelles méthodes de travail de la marque, initiées par le nouveau directeur technique Max Bartolini,

"J'espère que l'on pourra trouver une solution. On a fait de gros changements depuis le test de Sepang. Avec Max, qui est arrivé de Ducati, on a fait de gros changements alors qu'avant on faisait évoluer les choses petit à petit. Maintenant, on fait de grosses modifications, on sent la différence, il y a du positif et du négatif. Je pense qu'on aura besoin de beaucoup de temps pour trouver notre potentiel."

"Max est arrivé il y a quelques mois", a rappelé Quartararo. "Ça ne doit même pas faire deux mois, ça fait un mois et demi. Je ne peux pas tout attendre de lui, je pense qu'il doit comprendre la moto. Notre façon de travailler est déjà très bonne, je l'apprécie vraiment, et c'est pour ça que je suis vraiment motivé parce que je sens que l'on travaille bien. Il faut que je sois patient parce que ce n'est jamais agréable de finir à plus de six dixièmes de quelqu'un, mais je sens qu'il est vraiment calme."

"J'ai faim quand j'arrive dans le box, je le regarde et il rit parce qu'il sait qu'il nous en manque beaucoup. Il a besoin de temps, on a tous besoin de temps et je pense qu'on va y arriver, mais pas maintenant."

Quartararo a senti qu'il était à son "meilleur niveau" dans son pilotage mais qu'il en "manquait beaucoup" quand il a tenté un tour rapide. Très impatient face au manque de réaction de Yamaha il y a un an, il est maintenant prêt à accepter que la reconstruction par laquelle passe le constructeur demandera du temps : "Je pense que l'on doit être calmes. C'est ma mission la plus difficile actuellement, être détendu dans toutes les conditions."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Et même si son avenir avec Yamaha reste incertain puisque son contrat actuel expire après la fin de la saison 2024, le Niçois se réjouit de l'approche de Bartolini et veut retrouver le sommet avec lui : "On a un très bon lien. Je discute beaucoup avec lui, je pense qu'il est bon. Je crois que la première réunion a duré environ trois heures. Je posais des questions, des questions, des questions..."

"C'était difficile pour lui parce qu'il arrive d'une usine qui gagnait, c'est aussi un gros défi pour lui. Je veux d'abord retrouver la victoire pour moi, mais pour quelqu'un qui quitte une usine qui gagne depuis deux ans, je pense que c'est un gros défi et je veux aussi être associé à ce défi pour qu'il soit au sommet."