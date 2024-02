Zarco a testé de "nombreuses choses" sur la Honda

Johann Zarco s'est surtout consacré à un travail de fond ce lundi au test de Losail. Le Français a multiplié les relais relativement courts afin d'évaluer de nombreuses configurations sur sa Honda, et ce n'est qu'en toute fin de journée qu'il s'est extrait du fond du classement, pour prendre une neuvième place satisfaisante.

"J'ai fait beaucoup de relais de peu de tours pour essayer de nombreuses choses, parce que je peux avoir les sensations en un ou deux tours", a expliqué Zarco. "En ce moment, on profite de cette expérience et de cet avantage pour ressentir rapidement les choses, pour essayer beaucoup de choses, et à la fin de la journée, je suis content du chrono."

"Entrer dans le top 10 donne toujours le sourire à toute l'équipe, et c'est un bon moyen pour être performant demain. Normalement, je vais faire plus de tours, des relais plus longs, pour préparer le week-end de course aussi bien que possible."

Les journées sont particulières au Qatar puisque les pilotes commencent à rouler en début d'après-midi et sont en piste jusqu'à la tombée de la nuit. Et alors qu'à Sepang, les simulations de qualifications étaient effectuées dans les premières heures, il faut attendre que la température baisse pour réaliser les meilleurs chronos à Losail, afin de retrouver des conditions similaires à celles que les pilotes auront lors du week-end de course, dans un peu plus de deux semaines.

C'est pour cette raison que Zarco a attendu le dernier moment pour faire son tour rapide : "C'est normal d'avoir des conditions difficiles au début mais vraiment, quand la température commence à chuter, et qu'il y a des pilotes en piste, les conditions sont assez bonnes. Il faut toujours être prudent si on sort large mais la trajectoire est large de quelques mètres."

"C'est dur quand on veut faire des chronos mais il faut être patient pour faire le travail et comparer les performances, uniquement avec soi-même parce qu'on ne sait pas ce que les autres font au même moment", a ajouté le pilote LCR. "J'ai été content de bien contrôler ce relais."