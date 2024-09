Quartararo plus rapide avec un medium de 22 tours qu'un tendre neuf

Les pilotes sont partis pour passer un bon moment sur le tracé de Misano, avec les deux manches MotoGP prévues en ce mois de septembre sur le tracé italien. Deux fois deux courses, donc, ponctuées qui plus est de tests après le GP de ce week-end, et après, déjà, d'autres tests réalisés par certaines équipes en amont de ce rendez-vous.

S'il sait avoir pris l'abonnement, Fabio Quartararo espère en revanche déjouer les premiers signes peu encourageants reçus de cette piste, lors de son test d'il y a deux semaines, à l'occasion duquel il a pu constater à quel point la Yamaha ne délivre pas de performance sur un tour qualif, en dépit du fait d'afficher un rythme correct. Pire, le Français avoue avoir réalisé son meilleur temps en tests sur un pneu arrière medium âgé de 22 tours, en dépit d'avoir chaussé un tendre neuf.

Bienvenue à nouveau à Misano [rires] !

Merci [Soupir] ! Je crois que je vais prendre un appartement ici à Misano ! On va passer quelques semaines ici. On a [déjà] testé ici il y a quelques semaines, c'était été assez bon, particulièrement au niveau du rythme. Le time-attack a été un désastre ici. Mais espérons q'uavec plus de gomme sur la piste, ça aidera sur ces courses. J'étais assez content du rythme mais le time-attack a été très mauvais et nous n'avons pas compris pourquoi, alors nous espérons trouver un moyen ce week-end pour faire au moins un tour [rapide].

Est-ce lié au fait que tu n'arrives à pas tirer le meilleur parti du pneu arrière ?

Oui. Particulièrement sur les pistes où le pneu ne se dégrade pas beaucoup. Même avec 20 tours sur le pneu, tu peux encore continuer à obtenir d'assez bons tours car le pneu ne frotte pas beaucoup comme tu t'allèges en carburant. Mais comparativement aux autres... Quand ils mettent les pneus neufs, ils peuvent faire un gros, gros pas en avant, et pas nous. Donc je pense que selon les pistes, comme en Aragón, le rythme est bien meilleur que le time-attack. Ça s'est passé sur quelques pistes, mais vous savez, quand vous vous qualifiez P17, vous ne pouvez pas vous battre pour de bonnes positions. P8, P9, mais P17, on ne peut que se battre pour une P14, P13, P12. Donc notre focus principal ici est le grip arrière, pas particulièrement sur la sortie, mais sur le freinage.

Qu'attends-tu être en mesure de faire avec le nouveau pneu arrière, peux-tu l'expliquer ?

Pour être honnête, on a moins de grip qu'avec un neuf ! J'ai fait mon meilleur tour sur cette piste avec un medium de 22 tours… Avec un nouveau soft et sans carburant, je n'ai pas amélioré… Normalement, déjà du medium au soft, il y a un écart. De 22 tours à neuf, c'est un autre gap ! Et de 10 litres de carburant à 4 litres, c'en est un autre. Au moins, cinq, six dixièmes. Et nous sommes allés plus lentement !

L'arrière ne marche pas…

Non. Il n'y a pas de contact arrière. On dirait que le pneu n'est pas prêt, ou qu'il est trop chaud. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est mon ressenti. La température est bonne, mais le ressenti est exactement comme si le pneu n'est pas prêt, ou bien trop chaud. Mais il est à la bonne température ! Il patine, et dans le virage 3, si tu arrives trop vite, il glisse vraiment, vraiment vite, et c'est difficile à comprendre. Et ça se passe trois tours à la suite, ce n'est pas comme si c'était sur le premier et que le pneu n'était pas prêt.

Et tout cela fait que tu as un trop gros désavantage ensuite en dépit d'un bon rythme.

Exactement. En time-attack, sur le premier tour, habituellement, tu sors le maximum et prends le temps au tour. Mais pas nous.

Y aura-t-il de nouvelles choses à tester ce week-end ou allez-vous attendre jusqu'au test de lundi pour ça ?

Oui, oui, nous allons tester quelques choses en course car je pense que nous n'avons pas vraiment de temps à perdre et que c'est différent en tests. En tests, on se sent toujours différemment, mieux, car il y a plus de gomme sur la piste. Mais notre point faible est le grip et si l'on teste à 9h du matin par rapport 13h, il y aura plus de gomme [à 13h] et ça semblera mieux mais on ne saura jamais. La réalité d'un bon test est quand il n'y a pas trop de gomme, comme on l'a fait il y a deux semaines, avec aussi des Moto2 qui testaient et des dépôts de gomme qui n'étaient pas que du Michelin, dont c'était bien.

Ce doit être difficile de progresser avec le nombre limité de pneus…

Sincèrement, comme Cal [Crutchlow] n'a pas testé cette année, je peux sortir avec un pneu l'un derrière l'autre et on en a encore beaucoup.

Mais du coup, il est tout de même plus facile de travailler sur ton rythme de course que sur ton time-attack…

Oui. A la fin, on n'est pas [exclusivement] concentrés sur le time-attack, mais je veux progresser, je veux que l'équipe ait des datas sur pourquoi nous sommes si lents. J'ai l'expérience des quelques premières années en MotoGP où je pouvais vraiment le faire de manière naturelle, améliorer mon rythme sur un seul tour. Mais là, ce n'est pas possible, et je sais que je suis capable de faire un tour. Mais on n'en a pas la capacité.

As-tu parlé avec Paolo Pavesio, le futur manager de Yamaha ? T'a-t-il fait des promesses ?

Non, non, pas de promesses [rires] ! Il arrive, donc il vaut mieux qu'il n'en dise pas trop ! Je lui ai déjà parlé car en interne, cela fait déjà un long moment que l'on sait que Paolo prendra la place de Lin [Jarvis] mais pour le moment, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de parler avec lui. Je connaissais son nom, qui il était. La première conversation avec lui a été à Assen ou au Sachsenring et c'était bien. Là, je pense que ce n'est pas le sujet, c'est juste un nouveau membre et je pense que Lin fait parfaitement son travail.