Miller : Márquez "est le GOAT" du MotoGP qui "écrit son histoire"

Dixième à l'arrivée du Grand Prix d'Aragón, à quarante secondes du vainqueur Marc Márquez, dimanche dernier, Jack Miller se prépare à remettre le couvert sur le tracé italien de Misano pour le premier des deux rendez-vous prévus en septembre sur cette piste. Déçu de ne pas avoir pu trouver le même niveau de performance que Pedro Acosta et Brad Binder, qui ont respectivement pu placer la KTM en troisième et quatrième positions en Autriche, l'Australien, toujours en quête d'un guidon pour la saison prochaine, espère affirmer son pilotage sur un tracé qu'il affectionne particulièrement.

Avant le Grand Prix, c'est pourtant sur d'autres considérations que sa propre performance et celle de sa moto que Miller a réjoui les journalistes présents à son point presse de son opinion. Le retour aux affaires de Marc Márquez passionne les spectateurs du MotoGP, mais aussi ses acteurs, et Miller ne fait pas de secrets sur le fait qu'il est impressionné par le parcours de l'Espagnol pour retrouver la victoire. Pour le pilote KTM, cela ne fait aucun doute : Márquez continue à "écrire son histoire" et quelques beaux chapitres demeurent à produire.

Márquez a mis "un coup de vis" aux autres pilotes en Aragón

Miller n'a pas peur d'employer des mots forts : Márquez est selon lui le meilleur du plateau MotoGP actuel, la référence pour le reste du plateau, l'influence sportive et extra-sportive ultime dans le paddock, comme le prouvent son retour sur la plus haute marche du podium et la manière dont il a su appliquer son plan jusqu'à obtenir les faveur de Ducati pour le guidon officiel en 2025 et 2026.

"Il a toujours été le GOAT en revenant et faisant ce qu'il a fait", défend-il. "Vous savez, je pense que particulièrement sur cette piste, ce week-end [à Aragon], il a fait les choses de manière clinique dès les EL1 jusqu'au dernier tour de la course : il nous a tous mis un coup de vis ! Cela ressemblait de nouveau à 2015, 2016, 2017 ; toutes ces années !"

"C'était du Marc classique et il avait belle allure sur la moto, j'ai regardé les séances après, lundi, et même la course. Il avait juste l'air en contrôle, à l'aise. C'est effrayant pour nous autres, car on sait à quel point il peut être dominateur quand il est à l'aise et en bonne santé et tout ! Je pense qu'il va rendre la course au titre plus intéressante en fin d'année ! Clairement, ils seront trois à être là. OK, Martín a maintenant un petit écart, mais les choses sont serrées, là, je pense."

Amené à devoir poursuivre la logique de GOAT, qui signifie Greatest Of All Times en anglais (meilleur de tous les temps), Miller n'a pas hésité à placer sur la table le débat incandescent que constitue le fait de déterminer qui de la légende Valentino Rossi ou de Marc Márquez détient le statut ultime. Pour Rossi, Miller met en avant les qualités d'adaptabilités de l'Italien au cours d'une très longue carrière. À la question "Márquez est-il le meilleur pilote de tous les temps ?", il répond :

"Ils sont à égalité, là, non ? Pour le moment, je dirais toujours que le #1, c'est moi [rires] ! Ça dépend, Marc a son caractère ; Vale a le sien. Vale a survolé presque deux décennies. Les styles différents en MotoGP entre le moment où il est arrivé et où il est parti ; la manière dont il a été capable de se développer, et comment il a été dominateur avec Yamaha et Honda… Marc court encore, l'histoire est en cours, elle n'est pas finie. Une fois que ce sera fait, on pourra décider."