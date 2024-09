Séduit par les efforts de Yamaha, Oliveira veut "faire la différence"

Confirmé par Pramac et Yamaha pour deux saisons ce jeudi, Miguel Oliveira va abandonner l'Aprilia pour une machine actuellement en difficulté. Le nouveau partenaire de Pramac peine à relever la tête, les multiples changements effectués ces derniers mois n'ayant pas encore porté leurs fruits. Fabio Quartararo espérait voir des progrès plus tôt mais Max Bartolini, directeur technique de Yamaha, a prévenu qu'il faudra peut-être attendre "la fin de l'année prochaine" pour voir un réel bond dans la hiérarchie.

Cette situation est loin de faire peur à Oliveira. Comme Quartararo, il est séduit par les multiples projets lancés par Yamaha, entre le recrutement d'ingénieurs européens, la mise en place d'une équipe d'essais plus solide et naturellement l'association à long terme avec Pramac.

"Il y a eu une grosse attente, je voulais en parler depuis plusieurs semaines", a déclaré Oliveira au site officiel du MotoGP au sujet de sa signature avec Yamaha et Pramac. "Je suis heureux. Je tiens évidemment à remercier Yamaha, Lin Jarvis [directeur général de Yamaha Motor Racing] et tous les responsables d'en avoir fait une réalité. Je crois vraiment que je peux faire la différence là-bas et qu'avec cette nouvelle approche, nous pourrons décrocher de bons résultats très vite. J'espère que ce gros travail sera payant."

"C'est l'élément qui a vraiment motivé ma décision", a-t-il précisé. "De l'extérieur, en voyant leur approche avec l'équipe d'essais et tout le management, on voit vraiment qu'il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'ils soient performants. Même si le règlement change dans deux ans, Yamaha veut retrouver le sommet le plus vite possible et ils font des efforts pour ça. Avoir une deuxième équipe d'usine en fait partie. On aura les mêmes machines, on aura accès à toutes les pièces. Je pense que c'est très positif, je suis impatient."

Miguel Oliveira et Lin Jarvis Photo de: Yamaha

Le futur pilote Pramac ne se fait aucune illusion sur le niveau actuel de la Yamaha et reste conscient des différents défis à surmonter. "Je discute plus avec Fabio [Quartararo qu'avec Álex Rins] parce qu'il est mon voisin de motorhome, je le vois plus", a précisé Oliveira en conférence de presse. "Il partage sa frustration avec moi, je les comprends. En même temps, j'ai rejoint deux équipes exactement dans la même situation que Yamaha actuellement. D'abord quand KTM a équipé Tech3 pour la première fois, puis quand Aprilia s'est associé à Trackhouse. Je sais exactement les difficultés que je vais rencontrer."

"Je sais aussi que l'on ne fera pas de petits progrès. Cela dépendra uniquement du temps de réaction de Yamaha, ce qu'il leur faudra pour progresser en piste. Je crois vraiment que les difficultés techniques seront encore là, mais avec les informations supplémentaires de deux pilotes, on les surmontera."

Comme Oliveira l'a souligné, Pramac sera considéré comme un deuxième team officiel pour Yamaha, à l'image de ce que KTM veut faire avec Tech3. Les deux formations auront ainsi accès exactement aux mêmes spécifications de la moto et aux nouveautés, ce qui n'était pas toujours le cas pour les anciens partenaires du constructeur.

Oliveira se réjouit également d'intégrer une équipe qui a connu de nombreux succès avec Ducati ces dernière saisons, et qui permet actuellement à Jorge Martín de mener le championnat avant de changer de machine : "Je suis très heureux d'être chez Pramac, de travailler avec Paolo [Campinoti, le propriétaire] et Gino Borsoi [le patron de l'équipe]. Ce n'est pas un secret que c'est l'une des meilleures équipes du paddock. Je suis vraiment impatient de découvrir l'équipe et de travailler avec eux."