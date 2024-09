Pecco Bagnaia a présenté ses excuses à Álex Márquez pour ses critiques

Pecco Bagnaia revient sur ses propos. Interrogé à chaud après son accrochage avec Álex Márquez au GP d'Aragón, il reprochait un comportement "très dangereux" à son rival, coupable selon lui d'avoir voulu revenir sur la trajectoire après une petite erreur, et ce alors qu'il tentait de le dépasser. Auprès de la presse italienne, Bagnaia l'a même accusé d'avoir "cherché le contact", des propos qu'il a vite regrettés.

"Avant tout, je tiens à présenter mes excuses pour les mots forts que j'ai prononcés après la course", a déclaré Bagnaia en conférence de presse à son arrivée sur le circuit de Misano, où se produit le MotoGP ce week-end. "J'étais très en colère pour ce qui s'était passé. C'était pire en regardant la télémétrie selon moi."

"En tout cas, je suis allé un peu trop loin dans mes propos. Je ne voulais pas dire qu'il m'avait fait tomber volontairement. Le fait est que sa défense était un peu agressive, ce qui est normal quand on joue un podium. Je pense toujours la même chose au sujet de l'incident, parce que j'ai ma façon de penser. Mais les mots que j'ai prononcés, c'était un peu trop et j'ai présenté mes excuses à Álex."

Bagnaia a vite réalisé qu'il était allé trop loin dans ses déclarations : "Le soir, quand j'étais plus calme, avec un peu moins de colère, en réfléchissant à ce que j'avais dit, pour moi c'était évident qu'il ne l'avait pas fait volontairement. Comme je l'ai dit, je présente mes excuses pour mes mots, parce que je pense qu'ils ont été très forts."

Et dès le dimanche soir, les deux pilotes ont eu une première explication dans un camion de Ducati, qui a permis d'apaiser les tensions : "Parfois, la colère fait dire des choses que l'on ne pense pas. C'était ça pour moi. il est venu dans notre bureau pour dire qu'il était désolé de ce qu'il s'était passé. Rien de plus. On est deux pilotes, on a deux points de vue, je le respecte. On a eu la même ambition, au mauvais moment."

L'accrochage entre Álex Márquez et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'incident aura encore des conséquences ce week-end au GP de Saint-Marin. Comme l'an dernier après sa spectaculaire chute au départ à Barcelone, Bagnaia arrive à Misano diminué physiquement. Le pilote Ducati a donné des détails sur son état de santé avant de reprendre la piste.

"Physiquement, je ne suis pas à 100%. Je ressens une forte douleur à l'épaule et au-dessus de la clavicule, dans le cou, mais on doit se préparer. C'est ma course à domicile et c'est toujours fantastique de rouler devant la foule ici. Je fais un million de kilomètres toutes les saisons ici donc je serai prêt quoi qu'il arrive."

"Je ne sens pas que je peux déplacer mon corps comme je le veux, mais c'est normal", a ajouté Bagnaia. "Le choc a été très fort. J'avais 170 kg sur mon épaule et le choc sur les graviers a été très fort. Heureusement, je ne me suis rien cassé mais les muscles et les ligaments souffrent un peu."