Álex Márquez veut clore le chapitre de l'incident avec Pecco Bagnaia

L'incident est clos pour Álex Márquez. Après son accrochage avec Pecco Bagnaia au GP d'Aragón, les deux hommes se rejetaient la responsabilité et l'Italien a tenu des propos durs envers son rival, estimant qu'il était à l'origine de la chute, et allant jusqu'à lui reprocher d'avoir "cherché le contact". Sans véritablement changer de point de vue sur les circonstances de l'incident, Bagnaia a présenté ses excuses pour ses déclarations, ce que le pilote Gresini a apprécié.

"Ses excuses, ça me plaît, et je le remercie vraiment d'avoir dit ça", a confié le cadet des Márquez en conférence de presse. "Les dommages à ma personne, à mon équipe et à mon image sont déjà faits. Cela étant dit, je veux mettre fin à ce chapitre. Je ne veux plus en parler, je veux aller de l'avant. On sort d'un week-end vraiment positif en Aragón pour nous. On regarde devant. Ce sera un week-end vraiment important pour le GP à domicile de l'équipe, et on a besoin de résultats. On devra être très concentrés dès le début."

Interrogé sur les effets des commentaires de Bagnaia sur son image, Márquez a une nouvelle fois estimé que le mal était fait et que le MotoGP ne sort pas grandi de cet épisode : "Ça dépend comment on le voit, ça dépend qui on est. Les dégâts sont déjà faits. C'est comme ça. Je pense que ce n'est pas très bon pour le championnat dans son ensemble, mais c'est déjà fait, je ne veux plus en parler."

"J'apprécie qu'il ait présenté ses excuses pour ses mots, et c'est tout. On est ici et on peut se concentrer sur la piste, ce qui est notre travail."

Álex Márquez après sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia est touché physiquement après cette chute, avec des douleurs au niveau de l'épaule et de la clavicule, et Márquez est lui aussi arrivé à Misano diminué. "Je vais bien", a-t-il tenu à rassurer. "Peut-être que je ne suis pas à 100%. Après une grosse chute, c'est sûr que ce n'est pas facile de récupérer en deux ou trois jours. Lundi, j'ai passé trois heures chez le kiné, aujourd'hui deux heures au centre médical. Jour après jour, je me sens beaucoup mieux et je pense que je serai à 100% ce week-end."

Un week-end très important pour Gresini, dont la base est à moins de 100 km du circuit : "Ce sera vraiment sympa de rouler très proche de notre atelier à Faenza. Il y aura plein d'invités dans l'hospitalité, des ondes positives de l'équipe seront bénéfiques. On va faire au mieux pour décrocher un bon résultat."

"Ce week-end n'a pas été facile pour nous l'an dernier, on a un peu souffert. C'est l'un des circuits qui ne convient pas trop à mon pilotage mais si on se concentre vraiment bien et qu'on trouve une bonne forme, on pourra aussi être performants ici."