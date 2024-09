Bagnaia "pas encore à 100%" après sa chute

Pecco Bagnaia aborde le premier des deux Grands Prix organisés à Misano en n'étant pas au mieux de sa condition physique. Pris dans un accrochage avec Álex Márquez dimanche, lors de la course disputée à Alcañiz, le champion en titre s'est vu traverser le bac à gravier à grande vitesse, coincé sous la moto de son adversaire, avant de pouvoir se dégager.

Passé par le centre médical, il avait été rassuré par l'absence de toute fracture mais était reparti d'Espagne avec des contusions, notamment au cou, dont il continue aujourd'hui à se remettre.

"Physiquement, je ne suis pas encore à 100%, mais je travaille dur pour courir sans être gêné", indique Bagnaia dans le communiqué de presse par lequel Ducati présente l'épreuve à venir dès cette semaine, sur la côte adriatique.

"Je suis ravi de courir à Misano ce week-end", assure le Turinois de naissance, qui réside non loin du circuit, en Émilie-Romagne. "C'est toujours une épreuve passionnante. Je vais courir à quelques kilomètres de chez moi, et il y aura beaucoup de fans pour nous soutenir. On sait qu'on a un bon potentiel sur ce circuit, et il va être déterminant de faire immédiatement du bon travail pour être compétitif."

Misano accueille ce mois-ci deux Grands Prix, entrecoupés par un test officiel qui fera office de grand rendez-vous pour commencer à évaluer des nouveautés en vue de la saison prochaine et de dernier roulage de l'ensemble des pilotes avant une intense dernière partie de championnat largement disputée hors d'Europe.

Pecco Bagnaia se présente sur place avec 23 points de retard au championnat, derrière Jorge Martín qui a capitalisé sur deux deuxièmes places derrière Marc Márquez au GP d'Aragón pour reprendre les commandes. S'il n'est plus parvenu à gagner le dimanche et n'a plus gagné qu'une course sprint depuis le GP de France, le pilote Pramac tire profit d'une grande régularité pour reprendre l'ascendant mathématique, mais aussi moral, sur son adversaire.

Il a beau rester encore 296 points à attribuer, chez Ducati on admet sans difficulté que voir s'envoler ceux d'une quatrième, voire d'une troisième place possible dans cette chute est véritablement un coup dur. "C'est vraiment dommage de perdre des points aussi précieux, et ce d'autant plus au vu de la manière dont c'est arrivé", juge Gigi Dall'Igna dans son habituelle chronique d'après Grand Prix.

"D'autant qu'après les vicissitudes du week-end, auxquelles Pecco et son team avaient malgré tout réussi à réagir, notre champion était sur le point de retrouver le podium avec la ténacité de quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, à la suite d'un départ encore une fois compliqué par un emplacement de départ sale. Ce contact avec Álex Márquez l'a ensuite forcé à l'abandon. Une page à tourner et à oublier dès que possible."

Le grand patron de Ducati en MotoGP a aussi salué la première victoire d'un "incroyable Marc Márquez" avec sa moto, soulignant "son naturel et sa confiance désarmants" et sa "détermination de rouleau compresseur". Pour le responsable italien, cette victoire de la star espagnole, qui n'a fait aucun doute dès les premiers essais du week-end, aura apporté "un sourire joyeux après l'épisode amer de dimanche".