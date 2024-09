Quartararo espérait plus de progrès chez Yamaha mais garde l'espoir

Les mois passent et les deux constructeurs japonais, Yamaha et Honda, restent en fond de classement. Ce n'est pourtant pas faute de changements : si les effets des concessions, permettant de lancer plus de nouveautés en début de saison et de mener plus d'essais, peuvent logiquement se faire attendre en raison du temps de développement nécessaire, les deux marques ont aussi revu leur approche en profondeur, sans en récolter les fruits pour le moment.

Chez Yamaha, Fabio Quartararo et Álex Rins restent distancés mais des méthodes dites "européennes", inspirées par la réussite de Ducati, Aprilia et KTM, ont été appliquées. Cela s'est concrétisé par le recrutement de Max Bartolini, ancien bras droit de Gigi Dall'Igna chez Ducati devenu directeur technique du constructeur japonais, ou encore de Marco Nicotra, un aérodynamicien également chipé à Borgo Panigale.

En coulisses, la marque prépare d'autres changements réclamés par Quartararo : elle va retrouver une équipe satellite, Pramac, en 2025, et travaille sur le renforcement de son équipe d'essais, ce qui devrait se concrétiser avec le recrutement d'Augusto Fernández. Reste que le Français espérait un bond en avant dès cette année, qui ne s'est pas concrétisé.

"Je m'attendais à mieux", a reconnu Quartararo, affichant néanmoins sa satisfaction de voir Yamaha changer de philosophie. "Je m'attendais à des progrès depuis le début la saison, qu'on soit un peu plus proches, mais j'aime l'évolution du projet, cela correspond à mes attentes : avoir l'équipe satellite, avoir différents projets encore confidentiels chez Yamaha qui avancent, l'équipe d'essais qui va être nettement meilleure l'an prochain..."

Fabio Quartararo est souvent distancé. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le doublement du nombre de Yamaha engagées sera très bénéfique selon Quartararo, qui voit Ducati profiter de sa présence en masse sur la grille, avec huit motos, et faire des merveilles grâce au partage des données.

"Les quatre motos d'usine, je pense que ça aidera beaucoup à améliorer notre moto parce qu'en une séance, Ducati a plus d'informations que nous sur tout un week-end. C'est compliqué de vraiment regarder deux pilotes. Avec quatre pilotes, il peut y en avoir un plus rapide dans un virage, un autre [ailleurs]... On ne sait jamais vraiment où est notre limite [actuellement] donc parfois, on essaie de trop attaquer. Le projet colle à mes attentes, c'est juste que je m'attendais à être beaucoup plus rapide."

Ces effets ne se concrétiseront qu'en 2025, au mieux, et selon Max Bartolini, il est même illusoire d'espérer des progrès significatifs avant la fin de la saison prochaine. "Avant de voir Yamaha au sommet, je pense qu'il faudra beaucoup travailler pendant au moins plusieurs années selon moi, parce qu'actuellement, l'écart est assez gros avec nos concurrents", a reconnu l'ingénieur, interrogé par Canal+.

"Je m'attends à voir du mieux, de vrais progrès, à la fin de l'année prochaine, par exemple", a ajouté Bartolini.