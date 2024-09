Bastianini agacé par un GP d'Aragón compromis dès vendredi

Qualifié 14e pour le GP d'Aragón, Enea Bastianini a terminé septième du sprint et cinquième de la course longue. Encore une fois capable de belles remontées, l'Italien n'en a que faire, lassé de devoir régulièrement déployer sa science de la gestion des pneus pour performer sur la durée et agacé d'erreurs qui ont trop lourdement pesé sur son week-end espagnol.

Lorsqu'il a bouclé la première journée d'essais à la 15e place, le pilote Ducati savait qu'il venait de grandement se compliquer la vie. Il décrivait alors une accumulation de couacs : "À mon avis, on a fait quelques petites erreurs parce que mes sensations n'étaient pas bonnes ce matin et on a perdu beaucoup de temps. On a dû à travailler plus cet après-midi et on a trouvé quelques solutions, mais toujours en étant un tout petit peu en retard."

"Je suis rentré tard pour monter le premier pneu, même chose pour le deuxième, alors je n'ai pas réussi à bien me concentrer pour faire mon tour, ni à extraire le maximum. Après, il y a eu le drapeau jaune, puis le tableau de bord qui me disait que la séance était finie alors qu'en fait, je pouvais encore faire un tour... Plusieurs choses se sont cumulées."

Manque de chance pour lui, les difficultés se sont poursuivies dans les qualifications, où il n'a pas réussi à battre les KTM pour atteindre la Q2. "Ça a été frustrant parce que je n'arrivais pas à réussir ne serait-ce qu'un tour. J'ai fait un tas d'erreurs, je n'arrivais vraiment pas à piloter, zéro", pestait-il alors, déplorant des sensations "catastrophiques" à l'instar d'autres pilotes, très gênés par le manque d'adhérence et la saleté en piste.

Lire aussi : MotoGP Michelin écarte tout problème de pneu pour Bagnaia au sprint

Désormais, la donne était immuable pour la suite du week-end : sa position sur la grille serait la 14e et il fallait faire avec. Alors, Bastianini a fait le show, il s'est offert nombre de dépassement et notamment un sur deux adversaires à la fois pendant le sprint. Même chose dimanche, où il a grapillé les places jusqu'à prendre l'avantage sur Bezzecchi et Morbidelli dans les derniers tours, homme le plus rapide de la fin de la course comme il l'avait été la veille.

Mais, interrogé pour savoir si la satisfaction d'avoir encore livré une belle remontée prévalait ou non sur l'agacement d'être à nouveau parti loin, il n'a pas hésité : "En réalité, je suis plus agacé. La remontée, ça ne m'intéresse plus. Dans cette partie du championnat, il faut tout le temps que je sois devant si je veux me battre pour quelque chose, alors je crois qu'il ne faut plus que ça arrive."

Ce qui ne doit plus arriver, selon lui, ce sont ces erreurs et imperfections qui pèsent tant dans un championnat ultra-performant. "On a payé cher l'erreur faite vendredi. Ça n'est pas que je suis frustré, mais je ne suis pas content parce que je pense qu'on aurait pu faire plus. Pour le reste du championnat, je ne veux plus commettre la moindre erreur."

On a payé cher l'erreur faite vendredi. Pour le reste du championnat, je ne veux plus commettre la moindre erreur.

"D'un côté, ça me fait plaisir parce qu'il vaut mieux pouvoir récupérer des places plutôt que rester là où j'étais, mais d'un autre côté, il nous arrive tout le temps quelque chose alors il faut qu'on essaye de régler ça sans ne plus faire d'erreurs. Je vois que toutes les erreurs qu'on fait, on les paye, donc il est important de ne plus en faire aucune pour le futur."

S'il n'a pas démérité en course, Enea Bastianini ne sait que trop bien que son mauvais début de week-end a un effet direct sur le championnat, où Marc Márquez vient de lui chiper la troisième place. "Je dois dire que je suis régulier, je suis tout le temps devant, mais il y en a qui font mieux que moi. Il est certain que dans cette phase, ce qui compte ça n'est plus d'être régulier, mais d'être constamment devant", a-t-il admis, estimant que les conséquences de ce Grand Prix sur le championnat étaient loin d'être anodines.

"Jorge [Martín] prend le large et prend toujours plus de confiance. Je pense qu'il va être très compétitif en Asie aussi, je m'attends à ce qu'il soit tout le temps devant. Et Marc aussi, je crois qu'il a pris un peu de confiance dans cette course. Quant à Pecco, il s'est passé ce qui s'est passé alors il a encore perdu des points."

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP