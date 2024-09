Une chute incompréhensible pour Quartararo : "Clairement un désastre"

Après un sprint aux allures d'exploit, qui l'avait vu réaliser un exceptionnel premier tour et décrocher les deux points de la huitième place, Fabio Quartararo n'a pas du tout pu confirmer ce dimanche au GP d'Aragón. Parti 17e, le Français est remonté au 13e rang en début d'épreuve, avant de prendre l'avantage sur Raúl Fernández. Il imprimait un rythme trop élevé pour ce dont sa moto était capable et a lourdement chuté au virage 5.

"C'était clairement un désastre dès le début", a résumé Quartararo sur Canal+. "On n'avait pas du tout de grip sur l'arrière. J'ai essayé de donner le maximum. J'ai vu le groupe devant moi, j'ai essayé de rouler un peu plus vite. J'ai perdu l'avant, on ne sait pas vraiment pourquoi. On a clairement de gros problème de grip sur ce circuit. C'était un peu pareil au test de Misano donc on espère avoir de meilleures conditions."

Michelin a retiré le pneu tendre arrière des gommes à la disposition des pilotes ce dimanche, ce qui a coûté cher à Quartararo. "L'adhérence était catastrophique tous les jours pour nous ce week-end", a expliqué le pilote Yamaha lors de sa rencontre avec les journalistes. "Ne pas pouvoir utiliser le tendre, pour nous c'était vraiment un désastre. J'ai juste essayé d'attaquer plus. J'avais [Fabio] Di Giannantonio devant, j'ai essayé de revenir sur eux. J'ai essayé de trouver la limite, je l'ai trouvée assez vite."

"C'était bien pire [au niveau de l'adhérence] aujourd'hui", a ajouté Quartararo. "Comme je l'ai dit, on n'a pas utilisé le tendre à l'arrière mais pour moi, il pouvait tenir toute la course. Ce n'était pas possible aujourd'hui, malheureusement c'est comme ça."

Le monde du MotoGP se rend maintenant à Misano pour enchaîner un week-end de course, un test collectif et un second week-end de compétition, en l'espace d'un peu plus de deux semaines. Yamaha y a déjà roulé il y a une dizaine de jours lors d'un test privé, mais cela ne donne pas vraiment à Quartararo l'espoir de briller.

"Le test de Misano a montré un bon rythme mais c'était vraiment un désastre dans le time attack, comme tous les week-ends. On verra, avec plus de motos et peut-être plus de gomme, peut qu'on pourra faire un peu mieux."

"On n'a pas le potentiel pour se battre pour les positions qu'on veut mais je donne mon maximum sur tous les Grands Prix et j'essaye de faire de mon mieux", a-t-il résumé.