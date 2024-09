Quartararo : un rythme "mauvais" mais un départ qui a "tout changé"

Le sprint du GP d'Aragón a vu Fabio Quartararo s'offrir une lutte dont il a rarement été capable avec une Yamaha en difficulté cette année. Lointain 17e sur la grille de départ après des qualifications comme souvent décevantes, il a profité d'un bon envol, des différents incidents du premier tour et des difficultés de plusieurs pilotes pour remonter au neuvième rang en quelques virages.

Galvanisé par ce retour dans la première moitié du classement, Quartararo a par la suite doublé Raúl Fernández et Pecco Bagnaia, mais un passage hors piste à permis à l'Italien et à Enea Bastianini de passer devant lui. Dans le dernier tour, il a doublé Bagnaia pour de bon et s'est offert deux points inattendus en prenant la huitième place.

"Je suis super content de notre départ", a déclaré Quartararo sur Canal+. "On a fait un beau premier tour. En général, on perd beaucoup de temps dans les premiers tours lors du sprint. Pas mal de pilotes faisaient des erreurs devant moi, donc j'ai réussi à ne pas perdre énormément. Je pense qu'on a fait le maximum. Le plus important, c'est que je me suis amusé. On va essayer de s'amuser aussi demain."

"Ce n'est même pas une question de position, mais d'avoir réussi à se battre, à dépasser des pilotes, à être avec des pilotes avec qui j'avais l'habitude de me battre", a ajouté Quartararo lors de sa rencontre avec les journalistes. "C'est pour ça que ça fait du bien."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Aragón

Les conditions de piste étaient très délicates et plusieurs pilotes, comme Bagnaia et Aleix Espargaró, ont glissé dès le départ, ce dont Quartararo a profité : "Sur la trajectoire, ça allait plus ou moins mais dès que tu sortais un peu des trajectoires, ça patinait énormément et beaucoup de personnes devant moi ont patiné. J'ai réussi à faire un bon départ, un bon freinage, donc c'était vraiment positif."

Pas d'illusions sur le niveau de la Yamaha

Il ne faut pas voir dans cet inattendu bond en avant le reflet d'une Yamaha en progrès. Quartararo se voit toujours "en difficulté" dans l'exercice des qualifications, même si de petits progrès ont été notés ce samedi : "En ligne droite, je pense que tout le monde sait qu'on a beaucoup de mal. Par le passé, on avait du mal en ligne droite mais on était vraiment rapides en courbe. Maintenant, on souffre partout mais en tout cas, ce matin, en qualifications, on a fait de notre mieux."

"On a changé des choses dans la géométrie de la moto, en revenant à ce que l'on avait avant. J'ai eu un peu plus de sensations, pas plus de performances. On n'a fait aucun progrès. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne course que l'on a fait des progrès. C'est juste parce que j'ai pris un bon départ, que j'ai fait un bon premier tour, et après j'ai pu rester avec eux. C'était juste une course fun."

Yamaha n'a en effet "rien du tout" changé sur la moto de Quartararo avant le sprint. Les 11 tours au programme n'ont pas été si simples mais le bon premier tour couplé à un regain de motivation ont porté le Français... malgré tout toujours inquiet pour la course principale puisqu'il a vu l'arrivée avec un pneu avant "détruit" ce samedi.

"Je pense que le rythme était, malheureusement, toujours aussi mauvais, mais qu'en doublant pratiquement sept pilotes dans le premier tour, j'ai réussi à rester dans ce groupe-là, et à m'amuser à faire de beaux dépassements. On verra demain parce que le pneu avant a énormément souffert sur 11 tours, et on sait qu'il [y aura] 11 tours [de plus] demain, donc ça va être difficile."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On a énormément de difficultés avec le grip, on le voit", a ajouté Quartararo. "Surtout, c'est le premier tour qui a tout changé pour nous, mais c'est surtout que quand tu vois des pilotes comme Pecco, comme [Marco] Bezzecchi, comme [Brad] Binder devant toi, tu as toujours cet extra en motivation, surtout en me battant à nouveau avec des pilotes avec qui j'avais l'habitude [de le faire]. Aujourd'hui, c'était tout ou rien. J'ai réussi à faire de beaux dépassements."

S'il a pu se mesurer à ses adversaires, Quartararo ne se fait donc aucune illusion sur le niveau de sa Yamaha : "Ce sont les circonstances. Si je n'avais pas doublé sept pilotes au premier tour, je ne pense pas que je serais à cette position. Mais au moins, quand j'étais derrière [Raúl] Fernández et Pecco, j'ai réussi à faire des dépassements. Ça, c'est une chose que je n'attendais pas. D'habitude, en sprint, même si je double quelques pilotes au début, on me double toujours à la fin. Au bout de trois tours, ils me dépassent à nouveau et là ils ne l'ont pas vraiment fait, donc je pense que c'est satisfaisant."

Le temps perdu par les pilotes dans les duels a également favorisé la présence de Quartararo dans les points : "On a essayé de se battre. Quand on est derrière les autres, on prend des trajectoires un peu différentes, c'est un peu plus sale, donc on part large parce qu'il y avait pas mal de sable hors trajectoire. C'est là qu'on a réussi à ne pas faire autant d'erreurs que certains et à profiter des erreurs des autres pour se faufiler."

Sera-t-il possible de faire aussi bien dimanche, pour la course principale ? "J'espère !" répond un Quartararo néanmoins réaliste. "Ce n'est pas habituel de doubler beaucoup de pilotes, surtout ici parce que le premier virage est vraiment proche du départ. Je pense que beaucoup de pilotes ont eu du mal avec le sable sur la piste."

Les plus belles photos du sprint du GP d'Aragón MotoGP