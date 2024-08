Qualifs - Marc Márquez assomme la concurrence et prend la pole !

Très attendu sur ce circuit qui figure parmi ceux qui lui réussissent le mieux et invaincu depuis le début du week-end, Marc Márquez a décroché la pole position du Grand Prix d'Aragón, la deuxième qu'il obtient avec sa Ducati après celle de Jerez. C'est la huitième fois de sa carrière, toutes catégories confondues, qu'il prendra le premier emplacement sur la grille de départ au MotorLand avec, de toute évidence, ses meilleures chances de renouer avec la victoire, trois ans après son dernier succès.

Q1 - Les KTM sans rivales

Les essais de vendredi ont livré une hiérarchie annonçant une Q1 survoltée, avec notamment les quatre KTM pour la première fois de la saison exclues du top 10, confrontées entre autres à Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Fabio Quartararo. Entre-temps, les fortes pluies tombées dans la nuit ont modifié les conditions de piste, ajoutant encore une dose d'incertitude à une séance entourée de gros enjeux.

Au premier tour lancé, c'est Pedro Acosta qui a ouvert le bal avec un chrono de 1'48"679 lui offrant une avance très nette (0"620) sur le second classé. Brad Binder s'en est fortement rapproché dans le tour suivant, avant que Jack Miller ne prenne les commandes en 1'48"649. Cette première partie de Q1 ne laissait aucun doute : ce sont bien les KTM qui menaient la danse, de toute évidence à l'aise sur un asphalte redevenu graisseux alors que leurs difficultés à exploiter l'amélioration des conditions les avaient piégés hier après-midi.

Jusqu'alors cinquième, Di Giannantonio s'est grandement rapproché à l'heure du time attack, mais une erreur à la fin de son tour décisif l'a hissé au troisième rang provisoire sans lui permettre de faire mieux. Bastianini, puis Bezzecchi ont tenté leur chance dans la foulée, et eux aussi ont échoué à la troisième place, les deux premières étant décidément réservées aux KTM.

Grâce à leurs dernières améliorations, ce sont Binder et Acosta qui ont réussi ce repêchage, avec un chrono de 1'47"958 pour le Sud-Africain et à peine six centièmes de moins pour l'Espagnol.

Quartararo, qui s'est manqué à la fin de son premier time attack, a fini par obtenir le septième temps, synonyme de 17e position sur la grille de départ.

GP d'Aragón MotoGP - Q1

Q2 - Márquez en démonstration

Si Marc Márquez s'annonçait déjà difficile à battre, une chute dès le début de la Q2 a compromis un peu plus encore les chances de l'un de ses plus sérieux adversaires, Jorge Martín. Parti à la faute au virage 5, le pilote Pramac, auteur de cinq pole positions cette saison, aura manqué la moitié de la séance et dû ensuite reprendre la piste au guidon de sa seconde moto.

Sa première attaque a placé Márquez en tête avec une référence de 1'47"966, très vite améliorée en 1'47"478, avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Acosta, alors deuxième. Bagnaia pointait quant à lui à une seconde, c'est dire la suprématie du favori des lieux...

Une fois relancé, Martín s'est immédiatement mis dans le bain en faisant reculer Bagnaia. Le classement restait cependant très provisoire puisque les motos venaient de toutes chausser un pneu arrière tendre et neuf annonçant le time attack décisif. Márquez a amélioré sa marque en 1'46"766 avant de voit Bagnaia remonter au deuxième rang mais avec un gouffre de plus de huit dixièmes les séparant.

Acosta a réussi à s'intercaler entre les deux hommes en battant de deux petits millièmes le leader du championnat, tandis que Márquez n'avait, depuis longtemps déjà, plus rien à craindre. Plus personne n'est parvenu à remettre en question ce trio de tête, et avec une ultime amélioration, Martín a validé la quatrième place. Il partagera la deuxième ligne avec Álex Márquez et Franco Morbidelli.

Auteur d'une excellente performance qui lui avait valu hier sa première qualification directe pour la Q2 avec la Honda, Johann Zarco a signé le dixième temps de ces qualifications. Il sera accompagné sur la quatrième ligne par les deux Aprilia officielles, bien en-deçà de leur potentiel pendant cette séance. Les RS-GP satellites partiront quant à elles un rang devant, avec la KTM de Binder.

La grille de départ ainsi établie vaudra pour la course sprint, ce samedi à 15h, et la course principale, dimanche à 14h.

GP d'Aragón MotoGP - Q2

