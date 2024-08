Márquez prudent malgré son énorme avance, Bagnaia démuni

Rarement une séance de qualifications a offert aussi peu de suspense. Leader de toutes les séances depuis le début du week-end, Marc Márquez était le grand favori pour la pole et n'a laissé aucune chance à ses adversaires, sur une piste partiellement humide. Très vite, l'Espagnol s'est construit une avance colossale et a conclu la séance avec un avantage de huit dixièmes sur Pedro Acosta, Pecco Bagnaia et Jorge Martín. Les autres ? Relégués à plus d'une seconde.

Pour retrouver un plus gros écart entre les deux premiers sur la grille, il faut remonter au GP de République Tchèque 2019, où le même Márquez, alors au sommet des son art, avait collé deux secondes au reste du plateau, déjà dans des conditions humides. La nette domination du pilote Gresini depuis vendredi laisse penser qu'il tient une chance, peut-être unique cette saison, de s'imposer avec la Ducati GP23, mais l'intéressé reste pour l'instant prudent, sachant que la moindre erreur pourrait facilement tout gâcher.

"Pour le moment, je me sens super bien, c'est le plus important", a déclaré Márquez à sa descente de la moto. "C'est vrai que huit dixièmes, ça parait beaucoup, mais il ne faut pas oublier que sur les autres circuits, j'étais à huit dixièmes de la pole. Je me sens super bien. Il faut gérer notre confiance et garder la même mentalité, parce que la piste est assez glissante et que l'on peut facilement partir à la faute. On verra si on pourra bien se concentrer."

Les performances de Márquez éclipsent la lutte pour le titre, avec Bagnaia troisième devant Martín, et un Enea Bastianini qui n'a même pas réussi à atteindre la Q2. Bagnaia reconnaît pour le moment son impuissance face à son futur coéquipier chez Ducati, intouchable depuis les premiers essais.

"C'était une matinée très difficile", a reconnu le leader du championnat. "Sincèrement, les conditions n'étaient pas les meilleures et on a fait de notre mieux, mais il manque encore quelque chose face à Marc. Il a des trajectoires différentes, il fait des choses différentes. Huit dixièmes en qualifications, c'est incroyable. On va vérifier, essayer de comprendre et si on peut faire des progrès, on les fera."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le premier poursuivant de Márquez en qualifications a été Acosta, également capable de prouesses lorsque les conditions sont délicates. Après avoir retrouvé de bonnes sensations vendredi, le pilote Tech3 s'est extrait de la Q1 avec le deuxième temps et a conservé un très bon rythme en Q2, où il a encore pris la deuxième place. Une performance qui semble confirmer que les changements de réglages effectués en début de week-end étaient les bons.

"Ça a fonctionné aujourd'hui", s'est félicité Acosta. "C'était assez bizarre de comprendre ce qu'il s'était passé hier. J'ai fait beaucoup d'erreurs et c'était de ma faute si je n'étais pas en Q2. Mais en tout cas, quand les conditions ne sont pas très bonnes, le niveau est assez similaire à celui de nos concurrents. Il faut qu'on continue à progresser cet après-midi."