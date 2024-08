Acosta retrouve ses sensations, mais pas le résultat

Pour la première fois de la saison, les quatre KTM figurent en dehors du top 10 après la première journée d'essais d'un Grand Prix. La conséquence est rude, puisque les quatre pilotes devront s'affronter en Q1, aux côtés de quelques autres gros clients, pour espérer décrocher l'une des deux dernières places en jeu pour la Q2 et ainsi avoir l'opportunité de se qualifier sur les quatre premières lignes de la grille de départ pour les courses du week-end. Leaders du clan autrichien au championnat, Brad Binder et Pedro Acosta ont manqué le coche pour une poignée de centièmes seulement, mais ceux-ci risquent de leur compliquer la vie.

Le rookie espagnol était partagé à l'issue de cette journée. Conscient de sa régression depuis quelques semaines, il était arrivé en Aragón avec la volonté de remettre les compteurs à zéro et de repartir de sa base de set-up du début de saison. Les premiers kilomètres lui ont donné le sentiment d'avoir fait le bon choix, tout en le voyant bloqué à l'heure où il a fallu extraire le maximum de performance de sa KTM.

"C'était mieux", a-t-il jugé en évoquant ce retour en arrière dans ses réglages. "La moto a bien fonctionné. Je m'arrêtais bien, certes avec quelques blocages et ceci ou cela, mais rien de dingue." Malgré tout, le pilote Tech3 n'a pas réussi à faire mieux que 12e lorsqu'il a chaussé le pneu tendre destiné au time attack et c'est ce qui le frustre : "Difficile de dire quoi que ce soit de négatif au sujet de la moto. Certes, on peut s'améliorer ici ou là, mais il ne s'agit pas [de gagner] une seconde. Il faut comprendre comment s'adapter quand la piste s'améliore. Aujourd'hui, la quantité de grip que l'on avait entre le matin et l'après-midi [est restée] complètement la même."

Le constat semblait clair, vendredi soir : lorsque l'adhérence offerte par le nouveau bitume du MotorLand a augmenté au cours de la journée, les KTM n'ont pas réussi à en tirer profit. Interrogé sur le fait que d'autres pistes peuvent connaître cette même évolution, comme celle de Losail où il s'était montré brillant, Acosta a avoué sa perplexité : "Je me pose exactement la même question. C'est difficile à dire. Cette fois, ça ne dépend pas que de moi, d'Augusto, de Brad ou de Jack. Toutes les KTM sont restées en dehors de la Q2 aujourd'hui. On a du mal à dire pourquoi, à dire où la moto ne fonctionne pas, mais il faut qu'on trouve quelque chose pour demain."

Pedro Acosta a manqué le top 10 pour 0"077 et Brad Binder pour 0"029. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alors qu'il jugeait son rythme plutôt bon en enchaînant les tours, Acosta a constaté que ses sensations et ses chronos n'ont pas vraiment évolué avec le pneu soft. "Le truc, c'est qu'on conserve le même niveau de grip et qu'on ne s'améliore pas", a-t-il expliqué. "Quand on se lance dans le time attack, on a plus de puissance, moins de contrôles, etc, mais peu importe, on patine toujours autant qu'avec des pneus qui ont fait dix tours. Or, c'est difficile de dire où la moto ne fonctionne pas bien parce les sensations sont plutôt bonnes."

"Mes sensations se sont rapprochées de celles que j'avais en début de saison, mais je suis quand même 12e sur la feuille de temps. Le fait est que dans notre box, on est arrivés à la conclusion que la moto fonctionne bien. Maintenant, il faut comprendre comment l'améliorer et, surtout, comment en tirer profit lorsque la piste change."

Brad Binder, qui a échoué à un cheveu du top 10 vendredi, a opéré un gain de sept dixièmes dans son time attack à la fin des Essais, là où Pedro Acosta a gagné huit dixièmes. Leurs collègues Jack Miller (tombé en fin de séance) et Augusto Fernández ont gagné respectivement deux et neuf dixièmes dans l'exercice. À titre de comparaison, Marc Márquez, leader de la journée, a pu gagner 1"1 dans son meilleur tour en pneu tendre.

Si les quatre KTM sont exclues de la Q2 pour le moment, les quatre Aprilia s'y sont qualifiées directement. Or, elles ont justement été capables d'un gain très net dans le time attack, à la fin de la seconde séance, et on comprend aisément à quel point cela pourrait peser sur la suite du week-end. Aleix Espargaró (2e) a ainsi gagné 1"9, Maverick Viñales (3e) 1"6, Raúl Fernández (9e) 1"2 et Miguel Oliveira (10e) 1"5.

Avec Germán Garcia Casanova