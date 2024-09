Quartararo : Yamaha doit "prendre en compte" le passage à un V4

Depuis plusieurs mois, Fabio Quartararo se plaint surtout d'un manque d'adhérence sur sa Yamaha, jamais corrigé malgré des tentatives de faire évoluer le moteur, l'aérodynamique ou encore le châssis. Faute de progrès, le Français commence à s'interroger sur la capacité de Yamaha à sortir de l'ornière avec son architecture moteur actuelle.

La M1 est la seule moto de la grille équipée d'un quatre cylindres en ligne, une solution qui a tant des forces que des faiblesses face aux V4, mais qui empêche de transposer certaines solutions venant des machines concurrentes.

"On sait que notre moto est beaucoup plus basse", expliquait Quartararo en marge du GP d'Aragón, en détaillant comment se caractérise le manque d'adhérence. "Ils sont plus haut, dans une position différente. On le sait mais on ne peut pas faire comme eux parce que notre moto est totalement différente. Ils ont des V4, on a un quatre cylindres en ligne, on n'a pas de grip mécanique."

Yamaha doit-il donc abandonner sa technologie et adopter enfin un V4 ? "Je pense qu'il faut étudier toutes les options et je pense que c'est plus une chose dont il faut parler avec les ingénieurs que moi, parce qu'au final, je n'ai jamais roulé avec un V4", a rappelé Quartararo, néanmoins curieux de voir du changement dans ce domaine : "Mais si vous regardez les motos qui fonctionnent, elles ont toutes des V4."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"OK, Honda a du mal mais au final, on est les seuls avec un quatre cylindres en ligne. C'est peut-être une chose à prendre en compte."

Les constructeurs devront quoiqu'il arrive profondément modifier leurs moteurs avec le règlement 2027, qui verra la cylindrée réduite. Dans ce contexte, imaginer un profond changement de technologie avant cette échéance paraît très difficile, mais Quartararo n'exclut rien : "J'ai vu beaucoup de choses bizarres donc ça ne le serait pas pour nous !".

"Sincèrement, je n'ai pas de réponses parce que je ne sais pas si on utilisera un V4 ou pas, et 2027 est encore très loin. Peut-être que je ne serai même pas chez Yamaha en 2027, donc..."