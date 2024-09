Zarco croit peu en ses chances de nouvelle Q2 à Misano

La semaine dernière, Johann Zarco a profité des conditions délicates du GP d'Aragón pour entrer dans le top 10 le vendredi et ainsi placer une Honda en Q2 pour la première fois de l'année. La suite du week-end a été difficile, entre une chute pendant le sprint et un mauvais choix de réglages pour la course. Misano offre une nouvelle opportunité mais le pilote LCR doute fortement de ses chances de reproduire la même performance vendredi après-midi.

"Avec le moteur différent que j'avais en Aragón, j'ai senti une bonne performance en pneu neuf", a souligné Zarco. "On verra si je pourrai reproduire ça à Misano. On sait que le sujet de l'asphalte sera beaucoup plus simple ici. Cette grosse différence dans l'asphalte me donnera de bonnes informations sur la moto. Je pense que ce sera dur d'entrer en Q2 cette fois parce que le top 10, et même le top 15, sera très serré selon moi ce week-end."

"Je ne mise pas sur ce top 10, même si je vais essayer. Je veux essayer de faire les deux courses aussi bien que possible, sans erreurs, parce que j'ai fait trop d'erreurs en Aragón. Je voulais bien faire, essayer de profiter de l'opportunité de la dixième place. Cette motivation m'a poussé à essayer des choses et j'ai perdu trop de temps en faisant des erreurs. J'étais très en colère dimanche, c'est pour ça que ce week-end, je vais essayer de tout contrôler pour ne faire aucune erreur et disputer deux bonnes courses."

Le circuit de Misano n'est pourtant pas le terrain de jeu préféré de Zarco, qui compte une cinquième place sur cette piste, décrochée en 2021, et n'a jamais fait mieux que dixième lors des autres éditions, malgré une Ducati dominatrice ces dernières années. Sachant les premières places le plus souvent hors de portée, le Français veut continuer le "challenge" consistant à peaufiner son pilotage, sans réellement tenir compte du potentiel de la Honda.

"Je sais que je peux réussir à me sentir bien sur cette piste, quelle que soit la moto. Ça voudra dire que j'ai su aborder la piste un peu différemment. J'ai réussi à le faire en Aragón, ça n'a pas marché sur la course mais j'ai quand même mieux réussi à gérer cette piste alors que les années précédentes, avec la Ducati, j'avais aussi eu du mal. Là, [il faut] essayer d'apprendre des meilleurs ici."

Johann Zarco Photo de: Team LCR

"L'an dernier, je savais les bonnes choses que pouvaient faire Pecco [Bagnaia] avec la Ducati, mais je ne pouvais pas sortir de ma zone. Là, je suis en train d'en sortir et je vais voir comment ça marche ici, quelle que soit la moto. C'est un peu mon fil rouge, de pouvoir suivre et me donner des objectifs comme ça."

Un "gros déficit" à combler chez Honda

Zarco a également donné des détails sur le moteur différent qu'il utilise, avec lequel les performances ne sont pas véritablement meilleures, mais qui facilite le comportement de la moto : "Il n'est pas plus puissant. La façon dont il a été conçu permet un meilleur turning et d'accélérer différemment. C'est différent mais je ne peux pas vraiment dire en quoi. L'objectif est de mieux tourner."

Pour Zarco, les véritables soucis de Honda sont de toute façon ailleurs : "Je pense qu'il y a vraiment un souci châssis, peut-être pas aéro, mais on bloque sur quelque chose. On a un gros déficit", a-t-il déploré, précisant n'avoir "aucune idée" du temps nécessaire pour progresser, et ce alors qu'il préfère attendre lundi matin pour découvrir les évolutions prévues pour un test en grande partie destiné à la saison prochaine.

"J'espère qu'on va débloquer des choses sur cette fin d'année, pour rendre plus agréable l'attaque de 2025", a néanmoins souligné Zarco.