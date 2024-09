Zarco et le choc "très violent" avec Miller : "Il ne pouvait rien faire"

Johann Zarco n'a pas pu profiter de son retour dans la première moitié de la grille de départ en course sprint au GP d'Aragón. Vendredi, son entrée surprise dans le top 10 lui a ouvert les portes de la Q2, une première pour un pilote Honda cette année, et le Français y a pris la dixième place, devant des pilotes Aprilia en difficulté. Ses chances de briller lors du sprint se sont cependant effondrées après quelques virages, en raison d'un accrochage assez brutal avec Jack Miller, qui l'a envoyé au sol.

"J'ai essayé d'éviter un premier incident", a expliqué Zarco. "En arrivant au virage 7, j'ai vu une roue se rapprocher de moi, je suis sorti un peu large. [Enea] Bastianini m'a touché et on est sortis large. Il a aussi essayé de l'éviter donc on est passés à l'extérieur. En essayant de revenir à une vitesse très faible, pendant l'accélération, je suis un peu allé vers la droite, toutes les motos arrivaient sur la trajectoire. Je pensais que c'était Jack Miller."

"J'ai pu revoir l'accident, peut-être qu'il n'a pas pu vraiment me voir, il ne pouvait rien faire. Les trajectoires se sont croisées et pendant cette accélération, ça aurait été mieux de rester sur le vibreur mais la moto s'est un peu trop dirigée vers la piste."

"C'était très violent, le choc que l'on a eu. Heureusement, quand je suis tombé, la moto est allée sur la droite et moi au milieu de la piste donc personne ne pouvait me rouler dessus."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco a tenté de remonter sur sa moto mais il n'y avait rien à espérer, et il a regagné son garage pour abandonner. Le pilote LCR avait pourtant une chance de points, même si les premiers virages avaient permis à Fabio Quartararo, auteur d'un spectaculaire départ, et à Enea Bastianini de le doubler. Zarco était 12e et se sentait limité par une Honda en manque d'adhérence à l'arrière.

"C'est dommage parce que je partais à la bonne place, la dixième position, du bon côté parce que la piste est assez piégeuse et tout le côté gauche est très glissant. Le côté droit glisse un peu parce que devant moi, Brad Binder a glissé pendant 200 m, c'était très impressionnant. Normalement, quand on glisse, on referme les gaz mais Brad les a gardés ouverts ! C'était sympa à voir."

"C'était assez cool et j'ai été très impressionné par Fabio, qui a fait un départ incroyable. Quand je l'ai vu là, je me suis dit 'wahou'. J'ai vu qu'il avait beaucoup de confiance donc je n'ai pas essayé de l'attaquer. J'étais déjà en glissade avec l'arrière. L'avant n'était pas mauvais mais l'arrière n'était pas sous contrôle."

"J'ai essayé de me battre avec les autres pilotes dans les cinq premiers virages mais je ne pouvais pas le faire. C'est notre limite. Si on veut contrôler l'arrière, on doit être très prudents et quand on se bat dans le premier tour, c'est presque impossible."

Johann Zarco Photo de: Team LCR

"Les sensations étaient bonnes avec l'avant par rapport aux qualifications", a néanmoins souligné Zarco. "J'ai vraiment pu mettre une bonne température. Dans le tour de chauffe et au départ, j'ai pu bien sentir l'avant. J'avais déjà du mal avec l'arrière mais je pense que si je peux trouver une bonne vitesse ou une bonne trajectoire, je peux contrôler l'arrière parce que j'y suis très sensible. Donc oui, je pense qu'il aurait été possible d'être avec Fabio dans cette course. Cela aurait été fantastique."

Les conditions de piste changeantes aident la KTM et détruisent les sensations d'Aprilia et nous.

La Honda était pourtant bel et bien en délicatesse ce samedi, sur un circuit à l'adhérence précaire en raison de la forte pluie tombée pendant la nuit, qui rendait encore le circuit légèrement humide en qualifications. Ces conditions ont redistribué les cartes, en favorisant KTM et en posant des difficultés à Aprilia selon Zarco, qui espère que son équipe pourra corriger le tir avant la course principale.

"On verra les conditions demain parce qu'il devrait pleuvoir à nouveau [durant la nuit] et ça devrait repartir comme cette journée, qui a été vraiment bizarre. C'est assez bien de voir qu'il n'y a pas que la Honda qui souffre, l'Aprilia a beaucoup souffert donc c'est au moins positif de voir que nous ne sommes pas les seuls. Les conditions de piste changeantes aident la KTM et détruisent les sensations d'Aprilia et les nôtres, parce qu'hier je contrôlais bien la moto."

"Ce matin, je me suis qualifié dixième mais j'avais la sensation de ne pas pouvoir incliner la moto et des pneus qui étaient froids, ce qui était très, très bizarre. Demain, si on a encore les mêmes conditions, peut-être qu'on pourra tenter quelque chose pendant le warm-up pour comprendre comment avoir de bonnes sensations avec les pneus et apprécier la course."