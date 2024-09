Une joie contenue pour Marc Márquez : "Je sens la pression !"

Irrésistible Marc Márquez ! Son passage de la Honda à la Ducati était une réussite dès le début de saison, quand on l'avait vu mener le GP des Amériques avant une chute, puis lutter à nouveau pour la victoire avec Pecco Bagnaia au GP d'Espagne, où il a finalement dû se contenter de la deuxième place. Depuis, Il manquait toujours quelque chose au pilote Gresini, avec plusieurs qualifications difficiles suivies de remontées, notamment au Sachsenring, son circuit fétiche, où une grosse chute le vendredi a compromis son week-end.

Ces résultats sur la Ducati GP23 ont convaincu la marque de titulariser Márquez dans son équipe d'usine pour 2025 mais on se demandait si le reste de la saison ne servirait pas de préparation grandeur nature à ce nouveau défi, sa moto paraissant de plus en plus distancée par le modèle le plus récent. Le GP d'Aragón redistribue finalement les cartes : depuis l'entame de week-end, Márquez domine sur l'une de ses pistes préférées, sur laquelle les conditions par moment précaires semblent l'avantager encore plus. Il a ainsi mené toutes les séances et signé la pole avec huit dixièmes d'avance sur une piste partiellement humide, un écart jamais vu depuis cinq ans.

La donne a été la même en course sprint. Márquez a conservé la tête au départ et s'est vite échappé, se construisant une avance de près de quatre secondes sur Jorge Martín avant de ralentir dans le dernier tour, pendant que Pecco Bagnaia luttait à peine pour un point. Cette toute première médaille d'or en course sprint, exercice apparu l'an passé en MotoGP, laisse augurer d'une résultat identique en course principale, près de trois ans après sa dernière victoire au GP d'Émilie-Romagne 2021... mais Márquez s'attend à un contexte totalement différent dimanche, avec Bagnaia et Martín au contact. Pour le moment, sa joie reste donc mesurée.

Quelle est ton émotion ? Est-ce différent après autant de temps sans victoire ?

Tu sais, j'apprécie plus une deuxième place qu'une victoire en course sprint, parce que je sens la pression ! Je sens que demain, j'aurai une grosse opportunité de finir le boulot, mon bon week-end, d'une façon parfaite. Oui, je suis super heureux mais super concentré pour rester au même niveau demain parce que je le sais, je m'attends à ce que de meilleures conditions de piste, Pecco et Martín seront plus proches et ce sera plus dur.

Les drapeaux #93 attendaient Marc Márquez à l'arrivée Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pecco a eu un mauvais envol... Savais-tu qu'il serait difficile de partir sur la gauche ?

Oui ! Surtout si on est sur le côté sale pour la course sprint. Demain, en course principale, ce ne sera pas un problème. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, en course sprint, sans départs du Moto3, du Moto2 et de la Rookies Cup, les pilotes qui partent du côté gauche... On nettoie la piste [en roulant], mais avec la tempête de la nuit dernière, c'est impossible. Je ne sais pas s'il a patiné au départ.

Les pilotes ont eu du mal à faire fonctionner le pneu à cause des conditions. Est-ce que tu y arrives mieux ?

Je l'ai senti dans le premier tour. En fait, je me suis fait deux grosses frayeurs dans le premier tour. Une au premier virage, j'ai eu un gros blocage ; ça ne s'est pas vu à l'image mais dans les données, il y avait un gros blocage à l'avant. En fait, j'ai pris les virages 2 et 3 avec le variateur de hauteur abaissé parce que je n'arrivais pas à le désengager. Au virage 12, je suis encore sorti super large. Ça veut dire que la température du pneu n'était pas parfaite. Il faudra y faire attention demain. La dégradation des pneus est assez forte avec le nouvel asphalte et ce sera aussi un élément important pour la course.

Martín pense que tu gères mieux la dégradation à l'avant... Pour quelle raison, et comment ?

Je ne sais pas. Je me sens super bien avec l'avant ce week-end et je pilote bien, je n'ai pas de gros problèmes. Pour moi, demain le plus important sera de gérer l'arrière. L'équipe travaille déjà sur ça pour essayer d'être encore plus constants. Aujourd'hui, j'ai essayé d'attaquer mais quand j'ai vu "trois secondes", j'ai pas mal laissé filer. Malgré ça, j'étais au même rythme que Martín [à la fin]. Je pense que ce sera différent demain et qu'il faudra plus attaquer.

Jorge Martín n'a pas pu suivre Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

As-tu l'impression que c'était vraiment une course, ou un relais en solitaire ?

Pour moi, c'était une course très courte parce que je prenais du plaisir ! Quand tu prends du plaisir, les tours sont courts. Tu voles, tu ne te fatigues pas sur la moto et tu sais où attaquer. Cette confiance supplémentaire, il faudra que j'y fasse très attention demain, pour essayer de gérer et d'améliorer mon niveau, mais d'une façon progressive, sans essayer de battre le chrono au premier tour.

C'est une saison dans laquelle j'essaie de faire de mieux en mieux, d'apprendre, de faire des erreurs.

Est-ce que quelque chose a changé dans ton pilotage ?

Je pense que malheureusement pour moi, ce n'est qu'ici, au MotorLand. C'est ce que je ressens. Oui, au Red Bull Ring j'étais très, très proche d'eux mais quelle qu'en soit la raison, on n'a pas pu se battre avec eux. Demain, je vais essayer de rester au même niveau et je crois que si l'adhérence s'améliore, Pecco et Martín seront plus proches de moi et que tout sera un peu plus difficile pour moi. Mais on va essayer de les contenir !

Est-ce que tu as fini le boulot, ou est-ce que tu l'as commencé ?

Maintenant, je suis à 75 [points au championnat]. Si en fin de saison, je peux être à 50 points du leader, ça sera beaucoup mieux. C'est une saison dans laquelle j'essaie de faire de mieux en mieux, d'apprendre, de faire des erreurs, oui. Peut-être que je ferai des erreurs l'an prochain mais je préfère bien préparer la saison prochain et prendre du plaisir avec la famille Gresini parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais ça sera la dernière année avec eux. Je veux continuer à prendre du plaisir, on a l'ambiance idéale dans l'équipe et on va essayer de faire de notre mieux sur tous les circuits.