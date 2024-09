Martín a "beaucoup de problèmes" avec le pneu tendre

Jorge Martín n'a pas vécu un vendredi aussi simple que ce que pourrait laisser penser la simple lecture des classements de la journée au GP de Saint-Marin. Le pilote Pramac a débuté le week-end de la meilleure des façons, en signant le meilleur temps en EL1, et malgré sa troisième place pendant les Essais, il a eu beaucoup de mal à retrouver de bonnes sensations, en raison de l'évolution du niveau d'adhérence en piste.

"Ma journée a été très bonne dans la matinée", a expliqué Martín. "Je me sentais très bien dans la matinée, je n'arrivais pas à croire à quel point j'étais rapide, tout était parfait. Ça n'a pas souvent été aussi bon. Je n'ai pas touché la moto et dans l'après-midi, avec le tendre, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes pour ralentir la moto. J'ai vraiment eu du mal à rester dans des 1'31, je tombais tout le temps (sic)."

"Je sollicitais trop l'avant, donc on a fait plusieurs changements et à chaque apparition en piste, c'était un peu mieux. Finalement, j'ai pu faire un 1'31"5 avec un tendre qui avait 18 tours, donc c'est vraiment bien. Je suis très content de ça mais je n'ai pas une grande confiance avec le tendre à l'arrière, je me sens beaucoup mieux avec le medium. [Samedi], il faudra comprendre quel sera le meilleur pneu pour la course."

Avec un exemplaire d'un pneu tendre qu'il a jugé "pas super bon", Martín s'est senti "super mal" au début de la séance de l'après-midi, avec un niveau d'adhérence trop élevé qui rendait le comportement de sa moto difficile à anticiper : "Quand je freine, j'ai du mal à glisser. Je glisse un peu mais ça revient immédiatement et [l'arrière] pousse beaucoup."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Les virages 1, 10, 8 étaient vraiment difficiles. Je tombais, je ne pouvais pas m'arrêter, ça poussait beaucoup. C'était très compliqué. On a enlevé du grip sur le pneu, en essayant de rigidifier l'amortisseur arrière. On a fait de bons changements, dans la bonne direction, mais ce n'est pas très agréable de rouler avec le tendre pour moi."

Habituellement, les pilotes privilégient le tendre à l'arrière pour le sprint et préfèrent le medium pour la course principale, mais face à ses difficultés pour exploiter correctement le pneu soft, Martín pourrait opter pour la gomme plus dure dès le sprint.

"Je pense que c'est une possibilité. [Vendredi], dans le deuxième relais j'ai fait un 1'31"7, et c'était mon chrono le plus rapide du sprint la saison dernière, donc je pense que je peux entrer dans la fenêtre basse des 1'31 avec le medium."