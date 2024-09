EL1 - Martín lance le week-end devant Márquez, Quartararo dans le top 5

Le MotoGP a posé ses valises à Misano pour un peu plus de deux semaines. Le circuit accueille le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end, suivi d'un test important lundi, généralement consacré à la préparation de la saison suivante, et les pilotes seront de retour sur la même piste dans deux semaines, cette fois pour le GP d'Émilie-Romagne, épreuve programmée après les annulations du GP d'Inde puis du GP du Kazakhstan.

Ces trois premiers quarts d'heure en piste se sont disputés sans Joan Mir. Diminué par une gastroentérite, l'Espagnol avait déjà renoncé aux activités avec les médias prévues jeudi, et Honda a annoncé son absence pour toute la journée de vendredi, avec l'espoir de le voir en piste samedi matin.

La journée a débuté sous le soleil et l'asphalte était déjà mesuré à 33°C quand la séance a commencé. Après les premières tentatives des pilotes, Marc Márquez, vainqueur de sa première course avec la Ducati il y a cinq jours, était en tête devant Fabio Quartararo. Le Français a pu rouler à Misano il y a quelques semaines, grâce aux concessions dont bénéficie Yamaha, et était dans un bon rythme malgré une inquiétude dans le time attack.

Jorge Martín était troisième devant Pol Espargaró, l'un des deux pilotes engagés en wild-card ce week-end avec Stefan Bradl, et qui a, comme Quartararo, pu rouler récemment à Misano. Le pilote d'essais de KTM était en piste avec sa RC16 expérimentale, déjà vue au Red Bull Ring et que les titulaires découvriront lundi. Pecco Bagnaia était dixième, une performance rassurante quelques jours après son accrochage avec Álex Márquez, qui l'a laissé avec des douleurs au niveau de l'épaule et du cou.

Martín s'est porté en tête après le cap de la mi-séance, 0"047 devant Márquez, et le vainqueur de l'édition 2023 a ensuite repoussé son compatriote à 0"298 puis à 0"370, créant un écart important dont Pol Espargaró et Franco Morbidelli ont profité pour s'intercaler. Márquez est revenu à 0"037 de Martín à une dizaine de minutes du drapeau à damier.

Le classement n'a plus évolué en tête en fin de séance, d'autant plus que tous les pilotes ont conservé un pneu medium à l'arrière, sans s'aventurer à tester un tendre si tôt dans le week-end. Martín a ainsi conclu la séance devant Márquez, Espargaró, Morbidelli et Quartararo.

Aleix Espargaró a pris la sixième place en fin de séance, devant Brad Binder, Pecco Bagnaia, Maverick Viñales et Pedro Acosta. Enea Bastianini a réalisé un modeste 12e temps, devant Johann Zarco, meilleur représentant de Honda. Les pilotes VR46 ont été très discrets, avec Marco Bezzecchi 17e devant Fabio Di Giannantonio.

Les pilotes seront de retour en piste à 15h00 pour les Essais. Les dix premiers seront directement qualifiés pour la Q2, avec seulement deux places à prendre samedi matin.

GP de Saint-Marin - Essais Libres 1 MotoGP