Pol Espargaró encore présent en wild-card au GP de Saint-Marin

KTM va utiliser sa quatrième wild-card de la saison au GP de Saint-Marin. Et même si Dani Pedrosa avait brillé en prenant la quatrième place de cette épreuve l'an passé et qu'il n'a disputé qu'une course en 2024, à Jerez, contre deux pour Pol Espargaró, au Mugello et au Red Bull Ring, c'est bien ce dernier qui sera aligné sur la RC16 sur le circuit de Misano.

Cette course est un choix logique pour continuer à évaluer la KTM expérimentale dont Espargaró disposait au GP d'Autriche, puisque qu'elle sera suivie d'un test réunissant toutes les équipes et surtout tous les pilotes le lundi. L'essayeur pourra ainsi accumuler les kilomètres dans le cadre d'un Grand Prix avant de permettre aux titulaires de découvrir les évolutions sur le même tracé.

"Le Mugello nous a permis de retrouver la vitesse du MotoGP et nous nous sommes sentis beaucoup plus performants au Red Bull Ring, où nous avons fait beaucoup de tours lors des tests", a déclaré Espargaró. "Misano est également un circuit familier et je suis heureux de revenir sur la grille après le travail effectué en Autriche."

"Nous devons confirmer à nouveau des données dans des conditions de course et nous ferons également notre possible pour aider les gars, Brad [Binder] et Jack [Miller] – dans leurs réglages pour les deux GP disputés là-bas."

Lire aussi : MotoGP KTM innove avec un aileron sur le bras oscillant !

KTM étant dans la catégorie C des concessions, la marque dispose de six wild-card sur l'année, mais le règlement les limite à trois avant la pause estivale et trois après. KTM n'en aura donc droit qu'à une dernière pour la fin de saison.

Des retours éreintants... mais irrésistibles

Les deux apparitions d'Espargaró cette année ont été vécues très différemment par le pilote. Au Mugello, il ne se sentait pas suffisamment préparé et il a conclu les deux courses hors des points. À Spielberg, il avait accumulé 350 tours lors de tests avant le week-end de compétition, et a cette fois pris des points dans les deux épreuves au programme.

Pol Espargaró Photo de: KTM Images

Alors qu'il devait initialement être titulaire cette année, avant d'être rétrogradé dans un rôle d'essayeur pour laisser place à Pedro Acosta chez Tech3, Espargaró s'est confié sur la difficulté de reprendre ponctuellement la compétition. Plus que la perte du rythme, c'est la pression qui entoure les courses qu'il vit assez mal désormais.

"[Les titulaires] pilotent tous les week-ends, ils sont face à vous, les médias, avec la pression de toutes ces personnes", confiait-il au Red Bull Ring. "Ils ne réalisent pas le mal que ça fait à leurs corps et à leurs cerveaux ! Quand tu le vois de l'extérieur et que tu reviens à l'intérieur, tu le sens vraiment. Mon attitude a vraiment beaucoup changé."

Espargaró reconnaissait cependant une contradiction, ayant conservé une volonté de briller et de piloter la KTM plus souvent : "Il y a ces deux faces de la pièce. On déteste ça mais on en a besoin ! C'est cette sensation que l'on ne peut pas vivre sans. Mais au final, deux [courses dans la saison], ce n'est pas beaucoup, c'est très peu. OK, cela génère quelques problèmes mais les sensations que l'on a et ce que l'on ressent quand on fait son travail, c'est très sympa."